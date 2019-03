Rechazan reporte de narcofosas en la capital

Ernestina Godoy Ramos, procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, negó ayer tener reportes de la existencia de fosas clandestinas en la capital, “si los tuviera ya habría ido a abrirlas”, remarcó.

Sin embargo, Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó que sí hay líneas de investigación al respecto por parte de esa institución y que se han recibido reportes vecinales y de otro tipo sobre dicha situación, “pero no hemos encontrado nada”.

El asunto saltó a la opinión pública, luego de que Oscar Guerra Ford, comisionado ciudadano Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se refirió al asunto y ese organismo ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer hasta 2018 la cantidad de fosas clandestinas que había en la Ciudad de México, el número de restos humanos localizados y el sitio del hallazgo.

En respuesta, la dependencia solo entregó los datos de 2008 a 2014, lo cual fue criticado por dicho especialista pues, sostuvo, no era posible que la dependencia requerida no tuviera la información exigida.

“En México a estas alturas, es increíble que no se pueda conocer el número de fosas clandestinas y no tener la información. En términos de derechos humanos es terrible que las autoridades competentes no cuenten con datos, principalmente para los familiares de las víctimas”, subrayó Guerra Ford durante la sesión de la semana pasada.

Precisamente, los titulares de ambas dependencias encargadas de la seguridad de la Ciudad de México fueron entrevistados por separado sobre la supuesta de existencia de fosas clandestinas de la Unión Tepito en las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco.

La procuradora dijo que las investigaciones respectivas se tendrían que coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Federación, que son los que llevan esa parte legal, pero la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local ya tiene su Fiscalía de Desaparecidos y no es más un centro de personas extraviadas.

Recordó que el cadáver de Lesby fue descubierto en Xochimilco y mencionó: “Cuando hay fosas clandestinas están vinculadas con el crimen organizado en todo el país, no sería la excepción aquí”.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue interrogada al respecto durante una conferencia de prensa, y estableció que no puede descartar la existencia de fosas clandestinas en la capital, porque, en ese momento no contaba con la información suficiente sobre el tema.

Finalmente remitió a la Procuraduría la investigación y estimó que de comprobarse sería muy grave.