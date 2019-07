Rector revela que prófuga en caso de Norberto era exalumna

El rector de la Universidad del Pedregal donde estudiaba Norberto Ronquillo reveló este martes que Yuri, una de las mujeres ligadas al asesinato del joven pertenecía a esta misma casa de estudios.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Radio Fórmula, el rector Armando Martínez reveló que la mujer identificada como Yuri, solo estuvo cuatro meses en esta universidad.

"Nosotros dimos a conocer que estuvo cuatro meses, escaso tiempo. Estuvo un semestre en la universidad, nada más, en el semestre enero 2016, y por supuesto nosotros lo dimos a conocer oficialmente al Ministerio Público", dijo Martínez.

Otro dato que proporcionó el rector fue que la mujer, considerada prófuga de la justicia es mexicana y que es de la Ciudad de México, por otro lado, rechazó la versión de que el secuestro fue operado por ex alumnos.

Finalmente, indicó que a esta mujer se le insiste vincularla como alumna y familiar de la víctima.

Justicia Van cuatro detenidos por secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo

El eslabón con La Yuri

Una deuda de 700 mil pesos que Norberto Ronquillo Hernández tenía, se presume fue el móvil del secuestro y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal.

De acuerdo a las investigaciones de inteligencia en posesión de La Prensa, esa cantidad se la debía Norberto a una mujer que conocía, quien fue identificada como La Yuri.

Autoridades continúan en la búsqueda de la mujer involucrada para detenerla y llevarla a prisión

Se dio a conocer, en una tarjeta informativa, que en el caso, además de La Yuri, está involucrada la señora Elvia, dueña de la casa de seguridad y participante en la intercepción de la víctima; ese día se trasladaba en una motocicleta.

Aunque no se precisa porqué Norberto tenía esa cantidad como deuda con Yuri, los encargados de las investigaciones no descartan que haya sido por negocios no muy claros; sin embargo, las pesquisas continúan a fin de aclarar en su totalidad el caso del estudiante.