Reforzarán vigilancia para 100 planteles universitarios

El programa Sendero Seguro se aplicaría en las 100 escuelas más riesgosas de la ciudad, adelantó ayer Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana, quien agregó que se trabaja para erradicar la violencia generada por las narcotienditas.

El funcionario estuvo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde presentar un balance de los compromisos adquiridos para combatir los delitos que afectan a su comunidad estudiantil, por lo que se hará una evaluación conjunta, a fin de corregir lo que sea necesario y ofrecer mejores resultados.

Sobre la violencia generada por grupos porriles, el director del centro educativo, Mario Alberto Rodríguez Casas, rechazó que existan esas organizaciones en las instalaciones politécnicas, pero que sí operan fuera de las escuelas.

Por ello, explicó que el objetivo es sumar fuerzas con la policía de la Ciudad de México para mejorar la seguridad.

Informó que se revisan cuidadosamente las mochilas de los estudiantes para identificar algún elemento con el que puedan dañar a alguno de sus compañeros, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno.

Asimismo, se puso un call-center para que los alumnos reporten cualquier situación de emergencia, no solo dentro de las instalaciones, sino fuera de las mismas, lo cual es reportado al Gobierno de la ciudad.

Reconoció que los robos son los delitos que más resiente la comunidad politécnica, que se registran en el trayecto al Metro, por eso se les recomienda viajar en transportes seguro y no abordar otros para queP no sufran esas consecuencias que no tienen nada agradables.

Foto: Cuartoscuro

“Coincidimos en que la problemática se da en el entorno exterior, no solamente perimetral, sino en las distintas rutas de salida que toman estudiantes y profesores”, comentó Orta.

Mientras que Rodríguez Casas subrayó: “El número de reportes de delito ha sido muy bajo, tendremos dos o tres semanales, no es un número grande, sobre todo dentro de las instalaciones, que son mínimos, eso ocurre a veces fuera de las instalaciones, pero no es un número extremadamente grande”.

Agregó que los puntos rojos están principalmente en Zacatenco y el Casco de Santo Tomas, donde es mayor el número de estudiantes y profesores, por lo tanto, se reciben más reportes.

Héctor Martínez Castuera, secretario general del IPN, afirmó que es en la vía pública donde los integrantes de la comunidad son objeto de manera recurrente de asaltos a transeúntes, transporte público, en las inmediaciones del Metro además del trolebús.

Agregó que con la información recabada se elaboró el Atlas de Riesgos del IPN, en el que se integró una ficha descriptiva por cada escuela, que detalla los comercios con venta de alcohol a menores de edad; ubicaciones de asaltos recurrentes; sitios donde se organizan fiestas clandestinas; páginas electrónicas que ofrecen droga o tarjetas clonadas de transporte público.

Con esta información, el secretario de Seguridad Ciudadana expresó que hay 600 policías en activo al cuidado de planteles y otros 100 encargados de la logística y la supervisión.