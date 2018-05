Saltó para evitar atraco y murió ahogado en aguas negras de un canal en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre de unos 27 años de edad perdió la vida ahogado en las aguas negras del Canal Nacional, a la altura de Calzada de La Viga, en la colonia Granjas Estrella, en Iztapalapa, luego de que saltara junto con su pareja para evitar ser asaltado.

De acuerdo con las declaraciones de testigos, dos sujetos abordaron a la pareja que en ese momento caminaban por la orilla del Canal Nacional con la intención de atracarlos, pero en ese instante Adrian, como fuera identificado por sus familiares, y su pareja saltaron al agua; al ver esto, los ladrones escaparon.

Policía Aseguran fábrica de billetes falsos en Iztapalapa

Sin pensarlo mucho, algunos transeúntes de inmediato corrieron para ayudar a al mujer a salir de las aguas negras, sin embargo, el joven no aparecía, por lo que de inmediato dieron aviso a más autoridades para que ayudaran en la búsqueda.

Minutos después , bomberos y paramédicos acudieron en auxilio de la pareja, mientras que ella recibía atención médica, los traga humo se dieron a la tarea de buscar a Adrian, cosa que tardó apenas cinco minutos; tras asegurarlo a una lancha, lo acercaron a tierra firme en espera del agente del ministerio público.

La mala noticia no tardó mucho en llegar a oídos de los familiares de Adrian, quienes no daban crédito de lo que sus ojos veían, pues no hacía mucho que lo acababan de ver con vida, lo que los llevó a ignorar el cordón de seguridad impuesto por los uniformados y se acercaron para colocar una veladora y despedirse de él.

Algunos de los vecinos que se arremolinaron para conocer el fatal percance denunciaron que la zona de Canal Nacional se ha vuelto intransitable debido a los altos índices delictivos que ya no salir a caminar les permiten.

Casi dos horas después, peritos de la Procuraduría se presentaron para iniciar con la recolección de indicios y testimonios de los testigos y familiares en un intento por esclarecer los hechos y encontrar a los presuntos ladrones.