Si no es de tránsito, no te puede multar; piden a ciudadanos denunciar abusos policiales

Si no es de tránsito, no te puede multar, por lo que la ciudadanía debe denunciar los abusos por parte que policías que intenten levar una posible infracción, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez.

“Los ciudadanos deben decirles a los policías ‘tú no me puedes infraccionar’, un Policía Auxiliar, operativo o táctico puede detenerte para efecto de hacer una inspección, quizá para buscar armas o si el vehículo tiene reporte de robo pero aun cuando el vehículo presente tenencia o verificación vencida, ese elemento no está facultado para infraccionar, es más ni puede amenazar al ciudadano con decirle que traerá a quien sí lo puede hacer”, aclaró.

Sobre las modificaciones al Reglamento de Tránsito que fueron publicadas para aclarar la operación de monopatines y el cambio de las fotomultas por fotocívicas, el jefe policiaco dijo que ya se encuentran listos.

“En este tema trabajamos en una mesa conjunta con la Secretaría de Movilidad y la SSC principalmente con la Subsecretaría de Tránsito, convenimos la forma en cómo vamos a hacer la aplicación de las modificaciones al Reglamento de Tránsito y estamos listos, habrá situaciones que no teníamos previstas y las iremos acordando”.

El jefe policiaco detalló que el estado de fuerza de la Subsecretaría de Tránsito es de tres mil 500 policías de los cuales 700 pueden infraccionar y los demás se encuentran en apoyo vial, en operativos y se encargan de hacer movilidad por lo que sólo la quinta parte de los elementos son quienes aplican infracciones.

“Así justo evitamos que cualquier policía pueda actuar cuando no está capacitado y cuando no tiene facultades, es muy importante que la ciudadanía nos ayude a denunciar los abusos por redes sociales, a través del Centro de Apoyo del secretario o a través del Consejo Ciudadano para abatir la corrupción”, mencionó.

En otro tema, Orta Martínez dijo que hasta el momento no han encontrado al automovilista que atropelló y mató al policía en un punto del alcoholímetro en Xochimilco sin embargo, aseveró que seguirán buscándolo hasta detenerlo.

“No vamos a dejar el caso, ya hablé con la Procuradora y le pedí que no soltemos esa investigación, nosotros estamos pendientes y con toda la disponibilidad para aportar cualquier tipo de pista o testimonio que se nos requiera”.