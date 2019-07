SSC invertirá en capacitación con FBI

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no regateará recursos para que mandos medios y superiores, que cumplan los requisitos, reciban adiestramientos en las instalaciones del Federal Bureal Investigation (FBI), garantizó ayer su titular, Jesús Orta Martínez.

El jefe policíaco acudió a la inauguración de un curso de dos días que especialistas de esa agencia de seguridad estadounidense impartirán a oficiales de 14 corporaciones nacionales, incluida la Policía Federal, de cinco estados del país.

En el auditorio de la Universidad de la Policía capitalina, la inspectora Perla García Alcocer, quien ya tomó un curso de capacitación en las instalaciones del FBI, enumeró los requisitos para ser aceptado: ser mando medio o superior; cinco años de experiencia; 25 años mínimos de edad; que la agencia de origen y proponente pague sus gastos de estancia y capacitación; estar en buenas condiciones física; y nivel escolar de Preparatoria.

Cuestionado el titular de la SSC sobre si algún mando medio cumplía con ese perfil, reconoció que los hay, aunque son pocos jefes de la policía local, entre quienes hay con mucha experiencia y existe el interés de que puedan tener acceso a dichos cursos de formación y especialización, a fin de que regresen como instructores a la Universidad de la Policía o apliquen sus conocimientos.

Se le preguntó ¿económicamente cuánto costaría? Y respondió que de momento no tiene el costo del curso, “pero si yo encuentro cinco o 10 mandos con el perfil estamos dispuestos a hacer la inversión, porque no hay inversión mejor que desarrollar este tipo de capacitación. Yo me encargó de ver cómo”, ofreció Orta Martínez.