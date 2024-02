Premian a legisladores que apoyaron ratificación de Ernestina Godoy

Legisladores capitalinos que respaldaron la ratificación de Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se perfilan como aspirantes plurinominales de Morena a la Cámara de Diputados.

Víctor Hugo Lobo Román, fungió como coordinador de la bancada del PRD y en noviembre de 2023 renunció a ese partido político.

Al respecto, la diputada Gabriela Quiroga mencionó que la renuncia de Lobo Román al Sol Azteca fue debido al respaldo de éste para que la entonces fiscal continuara en el cargo.

"Nosotros no podemos acompañar la ratificación de Ernestina Godoy. Me parece que por convicción y responsabilidad política, no puede haber tibieza política en ese sentido", señaló Quiroga.

La legisladora también lo responsabilizó de la salida de otros legisladores perredistas, quienes han apoyado a la bancada guinda.

Morena propuso al experredista como aspirante a una curul por la quinta circunscripción y su suplente aún está reservado. Al aparecer en el sexto lugar, prácticamente tiene asegurado un lugar en el palacio legislativo de San Lázaro.

En la lista también está la ex vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Poder Legislativo local, Mónica Fernández César, quien fue expulsada de ese partido político el 10 de enero por votar a favor de la ratificación.

"Quién traicione los principios del PRI no tiene cabida en nuestra institución, congruencia y lealtad a México!", escribió Tania Larios en redes sociales al informar sobre la expulsión de la legisladora priista.

Foto: David Deolarte /La Prensa

De acuerdo con Morena, Fernández César quedó colocada en el lugar 15 de la cuarta circunscripción, que incluye a la Ciudad de México, por lo que su llegada a la Cámara de Diputados depende de los resultados de Morena en la capital del país.

Su suplente sería Luz Vera Díaz, integrante del Comité Ejecutivo del partido en Tlaxcala.

El pasado 13 de enero, El Sol de México informó que la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, abrió las puertas a Fernández César, así como a Wesly Chantal Jiménez para sumarse a una alianza.

“Estamos en disposición de platicar con ellas, no nos han solicitado apoyo expresamente pero por supuesto que nos solidarizamos, estamos dispuestos a apoyarlas y sí ellas quieren hacer alianza con Morena en el Congreso lo vamos a aceptar”, dijo en entrevista la líder de la bancada guinda.

CDMX Un tercio de los legisladores de CDMX buscará un nuevo cargo

El ex panista Gonzalo Espina Miranda, quien renunció el año pasado al tener afinidad con Morena, también fue inscrito como aspirante por la cuarta circunscripción en el lugar 20, por lo que son menores sus posibilidades de ser elegido. Su suplente sería Enrique Rolón Hernández.

Los tres legisladores respaldaron la ratificación de Godoy Ramos, la cual fue votada el 8 de enero, pero Morena y aliados no obtuvieron los votos de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

Con 41 votos a favor y 25 en contra, los legisladores capitalinos rechazaron que Godoy Ramos continuara en el cargo por cuatro años más.

El pasado 2 de febrero, este diario informó que al menos 24 de los 66 legisladores que integran el Congreso de la Ciudad de México buscaban competir por algún cargo público en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio.