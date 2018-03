Propuesta de Mancera es rechazada por no consultar barrios

Con 26 votos a favor y 19 en contra se acordó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) regresar el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2016-2030 al gobierno de Miguel Ángel Mancera. La bancada de Morena declaró que la propuesta del PGDU enviada por el jefe de gobierno debió ser rechazada por el pleno por contener vicios inconstitucionales y por no haber consultado a los pueblos y barrios.

David Cervantes Peredo, legislador de Morena, mencionó que el rechazo a la iniciativa del PGDU se basa en que es improcedente por no respetar los derechos humanos, y solo favorece el plan de negocios. Peredo recordó que desde el 25 de septiembre de 2015, Morena propuso la “Iniciativa con Proyecto de Decreto para aplicar Medidas Preventivas en materia Urbano Ambiental”, con la finalidad de abrir discusión sobre el proyecto de ciudad con perspectiva de derechos humanos, sin que hasta el momento haya sido dictaminada y abierta la discusión.

“El jefe de Gobierno también se negó a discutir al respecto y finalmente siguió su propia ruta para luego entregar a la Asamblea un dictamen que es, a todas luces, inconstitucional”, expuso.

Dunia Ludlow, diputada local y presidenta de la Comisión de Vivienda, declaró que las observaciones realizadas al PGDU deben ser atendidas, porque desecharlo significaría tirar a la basura 15.6 millones de pesos invertidos en las consultas públicas llevadas a cabo en las 16 delegaciones.

“Es importante que respetemos el trabajo que hicieron los tres mil ciudadanos que estuvieron en el Conduse (Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable), que respetemos el trabajo de los académicos y especialistas que trabajaron en este planteamiento y en vez de pensar en desecharlo, regresémoslo con observaciones para que tengan la oportunidad de fortalecer el programa y que subsanen los puntos que son importantes”, señaló.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, Magui Fisher, sostuvo que el dictamen aprobado ayer en comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático incluye “observaciones no son meros señalamientos, porque constituyen una propuesta alternativa que beneficie a los ciudadanos”.

La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) agregó que para llegar a este proyecto legislativo se revisó a conciencia la propuesta enviada por el titular de la Jefatura de Gobierno donde se hicieron más de 100 observaciones con la finalidad de “presentar un nuevo régimen urbano condicionado para nuestra ciudad”.

La diputada por Miguel Hidalgo manifestó que como producto de integrar la visión de todos los involucrados e incorporar modelos sustentables las diversas fuerzas políticas representadas en la ALDF decidieron votar por regresar la propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano con el objetivo de incorporar las observaciones al proyecto de dictamen. Con estas acciones, ganamos todos, sociedad y gobierno.