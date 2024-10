"Que nos dejen trabajar libres" piden choferes de app en el Valle de México

Choferes por aplicación que trabajan en el Valle de México se manifestaron en contra de la reforma laboral que pretende regular sus actividades mediante su incorporación al seguro social y con mayores obligaciones fiscales.

Desde las 11:30 horas, conductores se reunieron en el teatro San Rafael con dirección al Ángel de la Independencia y posteriormente a la Secretaría de Gobernación, para solicitar ser integrados en mesas de diálogo con las autoridades involucradas en la reforma.

Los inconformes aseguran que la reforma los sujetaría a un patrón, obligándolos a cumplir jornadas de trabajo y a pagar más impuestos, cuando muchos de los choferes trabajan en sus tiempos libres, debido a que atienden a sus familias. Por ello, piden a las autoridades mantener la regulación de los conductores tal y como está actualmente.

Afirmaron que hay muchos conductores de la tercera edad que, además de que su trabajo de choferes es su principal ingreso, requieren de organizar sus horarios, por cuestiones de salud.

Patricia Quiroga y Azucena Cruz son madre e hija, ambas son conductoras de aplicación. En entrevista con El Sol de México, Patricia comentó que al no tener estudios y, a su edad "ya no me dan trabajo en ningún lado", por eso su trabajo de conductora por aplicación ha sido su principal fuente de ingresos en los últimos nueve años.

Azucena, hija de Patricia, detalló que su trabajo le permite llevar a su hijo a la escuela. Por las tardes da servicio de chofer y, de regreso a su casa, revisa las tareas de su hijo.