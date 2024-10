¿Qué pasó en Santa Fe? Manifestantes bloquearon accesos en centro comercial

Cerca de las 19:00 horas del 12 de octubre, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos y salidas del centro comercial Santa Fe. Durante al menos dos horas los clientes del lugar, las personas quedaron atrapadas hasta que se liberó el paso.

El lugar ubicado en avenida Vasco de Quiroga 3800 de la colonia Santa Fe, de la alcaldía Cuajimalpa, fue cerrado porque al exterior de una zapatería del centro comercialvse concentró un grupo de ciudadanos en apoyo a una persona que fue víctima de fraude cometido por un empleado de dicho establecimiento, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al no tener respuesta por el responsable del lugar, realizaron el cierre de los accesos; luego de unos minutos y tras el diálogo con los representantes del establecimiento retiraron el bloqueo.

Cerca de las 21:00 horas, los manifestantes liberaron el lugar, pero durante el cierre de los accesos usuarios de redes sociales denunciaron que los tenían “secuestrados” y la presencia de niños y personas de la tercera edad que ansiaban volver a sus hogares.

Como en capítulo de terror de la Rosa de Guadalupe, familias están secuestradas en Santa Fe en la CDMX. No pueden salir pues hay manifestantes bloqueando todas las salidas del Centro Comercial.



Este #12deOctubre el mundo decidió enloquecer, no nos bastó con el #Sismo. pic.twitter.com/Gm8ggXe9Kd — Itandehui 🇲🇽 (@Itandehui_RoMa) October 13, 2024 @SSC_CDMX ayuda nos tienen prácticamente secuestrados en centro comercial santa fé, es un grupo de taxistas que está bloqueando las salidas, hay gente que ya se está poniendo mal, hay niños y adultos mayores pic.twitter.com/BSJaIqI2JB — dana_eh (@danasabbath) October 13, 2024 Centro Santa Fe un caos el estacionamiento!!! Cobran carísimo y no podemos salir pic.twitter.com/VB4WncQZnS — Rafael Hernández (@RafitasHdez) October 13, 2024





