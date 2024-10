¿Quién es Diana Sánchez Barrios? La lideresa de comerciantes herida en el Centro Histórico de CDMX

La activista Diana Sánchez Barrios, hija de la líder de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, Alejandra Barrios, resultó herida de bala este jueves en un presunto ataque directo, en el que dos hombres perdieron la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a la líder de los comerciantes en la calle de Motolinía, entre 5 de Mayo y Tacuba, en el Centro Histórico.

Alejandra Barrios confirmó que operarán a su hija de urgencia, y que se encuentra grave en Urgencias del Hospital Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios?

Diana Sánchez Barrios es lideresa del comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al igual que su madre Alejandra Barrios, quien dirige la Asociación Cívica Comercial.

La mujer de 50 años también ha dedicado parte de su trayectoria a la política y el activismo social. Actualmente es diputada suplente en el Congreso de la Ciudad de México por la alianza Va x la CDMX, conformada por el PAN,PRI y PRD.

Desde 2012, Diana Sánchez incursionó en la política de la mano del PRD, al postularse como candidata a una diputación local, cuatro años después dejó este instituto político para unirse al PVEM y buscar la candidatura a la alcaldía Cuauhtémoc.

Diana Sánchez Barrios. Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro.com

También ha sido integrante de Morena y del PRI, partido que la nombró en 2020 como secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Directivo del partido en la capital del país.

Desde muy joven, la política se identifica como mujer trans, lo cual ha guiado parte de su labor al fundar la organización civil Prodiana, la cual trabaja a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Diana Sánchez Barrios en conferencia de prensa sobre la violencia de género. Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro.com

“Con mis acciones he demostrado ser una líder de diálogo y decisión, mi colaboración institucional a nivel nacional e internacional me acredita como generadora de cambios por la defensa incluyente y progresiva de todos nuestros derechos; en particular del Colectivo LGBTTTIQ+ y del Comercio en la Vía Pública”, argumentó en el proceso electoral pasado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En 2021, Sánchez Barrios y su madre fueron acusadas de los delitos de extorsión y robo en pandilla; ambas fueron detenidas y luego pasaron parte de su proceso en prisión domiciliaria.

¿Qué han dicho las autoridades ante el ataque contra Diana Sánchez?

La agresión armada en contra de la lideresa y dos personas más generó reacciones de las autoridades capitalinas, quienes lamentaron los hechos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que no habrá impunidad y que instruyó un despliegue para dar con los responsables

“He instruido a la @SSC_CDMX para que se desplieguen todos los recursos necesarios para llevar ante la justicia a los responsables, así como para que se refuerce la seguridad del Centro Histórico de la Ciudad de México”, indicó en sus redes sociales.

Lamentamos este hecho violento, hemos ofrecido todo el apoyo necesario a las familias de la víctimas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJCDMX continuarán informando sobre los avances de la investigación”, agregó.

Con relación a los lamentables hechos ocurridos en calles del Centro Histórico, les informo que desde el primer momento, la Policía de la Ciudad de México, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, están trabajando para localizar y detener a los responsables.



En tanto, el Secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez, informó que trabajan con la fiscalía local para esclarecer el ataque.

“Desde la @SSC_CDMX desplegaremos todos nuestros recursos para identificar y detener a los responsables de los dos lamentables hechos ocurridos en la @AlcCuauhtemocMx”, señaló.

“Trabajamos de manera coordinada y estrecha con la @FiscaliaCDMX, para integrar las investigaciones, esclarecer los hechos y presentar ante la justicia a los presuntos agresores”, aseguró.

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y como se ha informado en distintos espacios, desde la @SSC_CDMX desplegaremos todos nuestros recursos para identificar y detener a los responsables de los dos lamentables hechos ocurridos en la @AlcCuauhtemocMx.… https://t.co/Q9xJy1dAmd — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 17, 2024

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega exigió justicia ante la agresión ocurrida en calles del Centro Histórico.

“Comparto mi indignación, exigimos justicia y pongo a la disposición de las autoridades toda la infraestructura que pueda ser útil de la alcaldía”, publicó en su cuenta de X.

Desde el Congreso local, Morena y otros partidos se solidarizaron con la familia Sánchez Barrios.

Con información de José Melton / La Prensa.