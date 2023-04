Nosotros rescatamos a Inof: familia acusa que Fiscalía CDMX dejó libre a presunto secuestrador

La familia y amigos de la rapera Ana Arizbeth Soto Font, conocida como Inof, que apareció con vida este sábado, desmintieron que la desaparición de la joven haya sido voluntaria, como lo aseguró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Inof estaba en contra de su voluntad, retenida de su libertad”, afirmó Karen Hernández, amiga de la familia en su mensaje afuera de la Fiscalia Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas de la FGJ-CDMX, en la colonia Obrera.

Foto: David Deolarte | La Prensa

Asimismo, acusó que la dependencia está revictimizando a Ana Arizbeth por dar “noticias falsas al decir que fue una retención voluntaria”.

Dejó en claro que la brigada fue quien logró el rescate de Inof a pesar de los riesgos que había e indicó que la Policía tardó en llegar al sitio.

“Ella no se fue con el novio, no estaba de fiesta, no se fue de viaje y todo lo que nos dijeron las autoridades. Inof fue retenida de su libertad, en contra de su voluntad y fuimos nosotros quienes la buscamos, quienes encontramos información vital poniendo nuestra vida en riesgo y logramos rescatarla”, expresó.

#Cdmx #RaperaInof

Desmienten familiares y amigas de "Inof", versión oficial sobre su localización.

A través de Karen Hernández, amiga de la familia, aseguraron que fueron las brigadas autónomas de búsqueda las que permitieron encontrar a la joven y que sí fue víctima de delito pic.twitter.com/KNkjz5wdgh — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) April 16, 2023

Lo dejan libre

Mencionó que lograron que se pusiera a disposición de las autoridades al hombre acusado de tener a Inof, quien fue llevado al Ministerio Público C3 de la Venustiano Carranza.

Sin embargo, acusó que Karina Bravo González, responsable del área de detenidos, dio la orden de dejar libre al presunto secuestrador de Inof.

Tras señalar que la funcionaria quería interrogar a Inof en el estacionamiento, tampoco ordenó que se le practicara el examen médico.

#sos #fyp #apoyo #tiktokfeminista #feminista #feminismo ♬ PRC - Peso Pluma & Natanael Cano @eli.lilimphoto Respuesta a @itzelaps LA POLICÍA NO ME CUIDA #inof

“Entonces como el médico legista no puede determinar que en ese momento Inof no puede dar su declaración, entonces dice: ‘no hay delito, no hay nada que perseguir, tenemos que dejar a esta persona libre’”, declaró.

Subrayó que la familia y amigos fueron quienes localizaron a Inof: "No es un logro de la Fiscalía para que no se lo quieren agenciar y ponerse la palomita. La investigación real poniendo en riesgo la vida fue de los familiares”.

Fue hallada con vida la rapera Ana Arizbeth Soto Font, conocida como Inof.



La Fiscalía de CDMX reportó que fue una ausencia voluntaria.



Sin embargo, sus amigos y familiares aseguran que fue raptada.



Sospechan, incluso, que es un caso de trata de personas. pic.twitter.com/RQQq4S2bUc — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) April 16, 2023

Inof fue reportada como desaparecida el 8 de abril pasado. Fue vista por última vez en el tramo entre el Metro Río de los Remedios y Múzquiz en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde una cámara pudo captar que se subió a un mototaxi.

Tras su participación en las batallas denominadas de las "Amazonas", que se realizan constantemente en el Monumento a la Revolución, dieron fama a la rapera en el gremio gracias a las rimas improvisadas que lanza en contra de sus contrincantes.

A pesar de su corta edad, Inof posee una trayectoria de varios años en el freestyle mexicano e incluso ha sido campeona de Amazonas.