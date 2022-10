Rechaza Sheinbaum que derechos estén sujetos a ley de la oferta y la demanda

Este lunes al mediodía, el Auditorio Nacional casi lleno, fue el escenario para esa rendición de cuentas a la que asistieron 13 gobernadores de todos los colores partidistas, diputados locales, federales y senadores; mientras que en el primer piso y las galerías fueron colocados los beneficiarios de programas sociales y alumnos de los Pilares, empleados y vecinos

Fue esta la escenogafía donde inició la caravana del IV informe de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien inició con un discurso en el que manifestó su convencimiento de que la inversión privada es indispensable y el libre comercio trae beneficio, pero nunca a costa de la soberanía y el bienestar del pueblo, por lo que los derechos no pueden estar sujetos a la oferta y la demanda.

Después de pasar revista a lo que ha conseguido en estos cuatro años de gestión, la funcionaria afirmó que le corresponde al gobierno usar los recursos públicos para abrir la puerta de los derechos, cerrarla a la corrupción y promover la inversión pública para orientar el desarrollo económico, a fin de beneficiar a las actuales y futuras generaciones.

“Necesitamos ser todos los días contundentes, contundentes: no es la corrupción, la triquiñuela, el odio; no es el clasismo ni el racismo –reminiscencias de la sociedad de castas de la Colonia- lo que produce libertad, al contrario ensucia y pervierte todo. No es asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia”, precisó la jefa de Gobierno capitalino.

Como científica manifestó su posición a favor de cuidar los recursos naturales, el medio ambiente y hacer todo lo posible para evitar más daños a la naturaleza, pero eso, opinó, no habrá de lograrse si le ponen precio a ella sino que se construye a partir de la máxima de un desarrollo económico con justicia, que proteja el medio ambiente y procure el bienestar de los que menos tienen.

Corrupción y avances en materia económica

Al hablar de los aspectos económicos, subrayó que la fórmula de la austeridad republicana consistente en acabar con los privilegios de altos funcionarios y erradicar la corrupción, lo cual ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos para invertirlos en obra pública y programas de bienestar.

Tras de que los ingresos de la administración capitalina cayeron en un 10 por ciento a causa de la pandemia, aseguró que han empezado a recuperarse y que sin aumentar impuestos y con menos endeudamiento, la inversión pública local fue mayor al 20 por ciento en el periodo 2019-2022, comparada con los años 2013-2016 del gobierno anterior.

Además, dio cuenta de que la Inversión Extranjera Directa alcanzó en el primer semestre de este año un máximo histórico en la ciudad de nueve mil 356 millones de dólares, lo cual significa el 34 por ciento del país, y 127 por ciento más de lo captado durante el mismo periodo de 2021 y de lo recibido el 86 por ciento son nuevas inversiones.

Logros en educación

La jefa de gobierno comentó el reparto de la “Beca del Bienestar para niños y niñas, Mi Beca para Empezar” a un millón 200 mil alumnos de preescolar a secundaria, la cual aumentó en un 70 por ciento de septiembre de 2019 al mes pasado.

“De acuerdo con EVALUA y UNICEF, la pobreza en el rango de la infancia de quien asiste a la escuela disminuyó en la Ciudad de México 4 puntos; por ello, he enviado una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que esta beca sea un derecho establecido en la Constitución de la Ciudad de México”, recordó Sheinbaum Pardo.

Movilidad y seguridad en la CDMX

En otro tema, rechazó que el presupuesto del Metro capitalino esté a la baja, al contrario, recibe una inversión histórica en mantenimiento, que están en desarrollo siete obras de gran calado y que solo en 2022 el gasto en mantenimiento, con excepción de la renovación de la Línea 1, es un 50 por ciento superior al de 2018.

En 2019, la administración actual encontró que tres alcaldías estaban entre los 20 municipios más violentos a nivel nacional, ahora, afirmó, no hay ninguna; y es que los índices delictivos han bajado en un 54 por ciento en los delitos de alto impacto, lo que llevó a la Ciudad de México de ocupar la octava posición en ese rubro al lugar décimo quinto de todo el país.

Finalmente, con estos y otros datos, la jefa de gobierno local consideró que los capitalinos han hecho historia, “estamos haciendo historia y los convocó a que juntos y juntas, sigamos haciendo historia”.