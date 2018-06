Reciben amnistía 510 reos por manifestarse

Las personas que participaron en marchas y manifestaciones entre diciembre de 2012 y 2015 y que fueron encarceladas, recibieron ayer una amnistía por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien pidió perdón a las víctimas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos.



En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el mandatario capitalino promulgó ayer una ley de amnistía en favor de 510 personas que participaron en 25 manifestaciones en el periodo mencionado.

En el marco del “Foro sobre el derecho a manifestarse y a la protesta social en la Ciudad de México”, realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el mandatario capitalino señaló que dicha ley responde a las diversas recomendaciones que la Comisión ha emitido.

“Estamos aquí, precisamente, no para regatear, no para discutir, no para atacar las recomendaciones, son para atenderlas”, subrayó Amieva Galvez, antes de firmar el documento por medio del cual se extinguen delitos imputados a 510 personas que participaron en 25 manifestaciones en el periodo mencionado y responde a diferentes recomendaciones emitidas por la CDHDF.

“Cuando las normas no se convierten en un instrumento de servicio y cuando las instituciones se convierten en una mano ejecutora, en brazo ejecutor de una norma que está mal, entonces hay que cambiar la norma”, manifestó Amieva Gálvez.

Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, ombudsperson capitalina, informó que visitadores de dicha comisión han acompañado cada dos días una marcha y estableció que estas se registran después que se agotaron otras vías de solución, o porque los problemas se agravaron o hay daños inminentes para las personas.

La presidenta de la CDHDF afirmó que el derecho a la manifestación es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y expresión, que merece ser tratado especialmente debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos.

Finalmente, informó que la comisión emitió siete recomendaciones entre 2013 y 2016, las cuales documenta a través de diversos casos, violaciones a los derechos humanos a más 250 personas.

Intolerancia

Estas personas se vieron seriamente afectadas debido a las actuaciones intolerantes sobre la protesta social, el derecho a manifestarse y la libertad de expresión