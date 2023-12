Redes sociales, un riesgo para los niños en época decembrina

El Director General del Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF), Juan Antonio López Baljarg, consideró que en época decembrina las niñas, niños y adolescentes están más expuestos a ser víctimas de violencia digital.

El especialista mencionó que en esta temporada, así como otras de vacaciones, los menores de edad invierten tiempo en otras actividades como las redes sociales o navegar en Internet.

“La posibilidad de riesgos para niñas, niños y adolescentes en materia de abuso o de violencia digital, es que cuando baja la carga académica se abre un espacio para poder hacer otro tipo de actividades dentro de las cuales se encuentran el uso de las nuevas tecnologías”,mencionó a El Sol de México.

López Baljarg explicó que actualmente hay 750 mil agresores sexuales activos en todo el mundo que intentan entrar a las redes sociales para captar a una víctima.

“El problema de esto no solamente es la agresión que pueda suceder en línea sino las redes que existan del crimen organizado como la trata de personas, la pornografía infantil y las personas que se benefician de las víctimas que en este caso son los menores de edad”, dijo.

De acuerdo con el especialista, al menos 54 por ciento de las niñas, niños y adolescentes ha estado expuesto a algún riesgo en línea, mientras que más de la mitad ha sido o puede ser víctima de abuso sexual o pornografía infantil.

En Tercer Reporte Anual de Trata de Personas, Desafío Global y Virtual, el Consejo Ciudadano informó del registro de 50 reportes de pornografía infantil entre 2022 y 2023, de los cuales, la mayoría, sin precisar el número, ocurrieron en la capital del país.

El documento precisa que las principales redes sociales en las cuales ocurrieron los hechos a nivel nacional fueron Whats-App con 28 por ciento y Facebook, con 20 por ciento, principalmente.

López Baljarg consideró que es urgente la atención de esta problemática por medio de tres factores fundamentales como: la prevención y concientización de los padres de familia y los docentes en las escuelas, la atención integral de las víctimas y la reparación del sus derechos.

“Qué es lo que no estamos encontrando, que la justicia está yendo más hacia la sanción al victimario que la restauración de derechos de la víctima, que tristemente cuando la víctima no es atendida o acompañada las secuelas que quedan en términos emocionales y mentales les repercutirán por muchos años, es un área que no se está atendiendo”, resaltó.

En materia de justicia, dijo, se requiere endurecer las penas y fortalecer los procesos de detención y atención inmediata de las redes virtuales y presenciales de trata de niñas y niños, así como de pornografía infantil.

“Nos sorprende que diferentes autoridades digan que la violencia digital sexual no existe, cuando lo primero que hay que hacer es reconocer que existe y va en aumento”, señaló.

Para estas fechas navideñas recomendó a los padres y madres organizar actividades de convivencia familiar, además de involucrarse y conocer las diversas herramientas digitales de control parental con contraseñas compartidas que pueden prevenir o disminuir el riesgo de que sean víctimas de violencia digital.