Registro de contratos de arrendamiento falla en la CDMX

A 20 días de que venza el plazo para que los arrendadores capitalinos registren digitalmente todos los contratos de renta, la plataforma para realizar ese trámite no está lista, mientras que caseros e inquilinos desconocen esta nueva obligación.

El requisito fue publicado el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se estableció un periodo de entre 30 y 90 días para dar de alta contratos ya celebrados y los que se encuentran en curso.

“Se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento, de autorización inmediata, a cargo del Gobierno de la CdMx y para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato”, indica el artículo 2448 F.

Ángel Tamariz, titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), detalló en entrevista con El Sol de México que la plataforma está en proceso de construcción y operará a fin de año.

“Antes de que termine el año ya la vamos a tener lista. (...) La plataforma se retrasó con el cambio de administración, pero también por algunos detalles que tienen que ver con el cambio de la Secretaría de Vivienda, antes Seduvi.

“Se ha frenado un poquito estas pláticas porque obviamente el desarrollo de la plataforma es en conjunto con la Secretaría de Vivienda (...) Para finales de año ya se estará dando a conocer y que los arrendatarios tengan en orden sus contratos correctamente”, argumentó.

Directivos de Homie Mx, página en línea dedicada al arrendamiento de vivienda sin aval, consideraron dicho retraso como una falta a la nueva regulación, con la cual se busca contrarrestar los abusos en contra de inquilinos, como rentas altas y posibles desalojos.

“No existe esa plataforma ahora, pero es algo que va a resolver los problemas, como el tope a la inflación de rentas (...) es muy importante que el Gobierno de la Ciudad de México esté desarrollando la plataforma, no se sabe con mucha claridad en qué etapa del proceso están. (...) pero la renta es un mercado bastante informal y se podría formalizar con la plataforma”, indicó Ludovic Prades, director de Operaciones de esa compañía.

Precisó que hace dos semanas participó en mesas de trabajo con la aún Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a cargo de Inti Muñoz, donde se informó que el sitio sigue en construcción y que las autoridades están pidiendo sugerencias a expertos en la materia.

“El beneficio principal (de la plataforma) es que se buscará el respeto a los inquilinos. Poner el contrato en la plataforma, es saber con tranquilidad de que la renta no va a aumentar más que la inflación”, señaló Prades.

El directivo informó que Homie está al pendiente de la creación y activación del sitio oficial, ya que será la misma empresa la que deberá digitalizar los contratos de sus clientes, pues es ella la que realiza los documentos, asegurándose de que las cláusulas respeten la Ley de Vivienda.

En tanto, Janette Flores, quien lleva cuatro años como casera de un departamento en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, aseguró que no conocía el nuevo requisito.

La mujer explicó que para poder cumplir tendrá que revisar su contrato, ya que el documento que dio a sus inquilinos es la réplica de contratos que firmó años atrás, cuando ella era la que rentaba.

“No sabía que existía. Yo tomé de ejemplo el contrato que me habían dado cuando rentaba, entonces lo repliqué. No estoy registrada como arrendadora o algo fiscal, la verdad por eso lo rento a gente que conozco”, reconoció Jannet.

Este también es el caso de Kayleigh Bistrain, quien el pasado 12 de septiembre, apenas 15 días después del anuncio del gobierno de la Ciudad de México, firmó su primer contrato para rentar un inmueble en San Pedro de Los Pinos.

Sin embargo, indicó, durante el proceso sus caseros no le informaron que deben digitalizar su nuevo contrato.

“Me acabo de mudar. No sé si mi contrato está digitalizado o se va a digitalizar. Me acabo de mudar y firmé contrato el 12 de septiembre, por lo que tampoco tengo una comparación de si aumentó o no la renta a partir de esta disposición.

“Pero por experiencias pasadas sé que cuando rentas fuera una agencia inmobiliaria y quieres pedir factura, por ejemplo, de la renta todo eso te lo aumentan. En cambio, cuando rentas con inmobiliaria ese tipo de servicios ya están incluidos en el precio de la renta, aunque suelen ser más caras”, detalló Kayleigh.