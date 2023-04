Remate de libros en CDMX: ¿cuándo y dónde se llevará a cabo?

Bajo el lema “Salva un libro, no dejes que lo destruyan”, la Brigada Para Leer en Libertad realizará el 15° Remate de Libros y Películas de la Ciudad de México, evento que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, del 5 al 9 de abril.

Los asistentes podrán acudir en un horario de 11:00 a 20:00 horas. Serán más de 170 expositores y 350 sellos editoriales en 10 carpas que ofertarán libros, revistas, cómics, películas y discos con precios que van de los 10 a los 150 pesos.

Paloma Saiz Tejero, directora de la Brigada Para Leer en Libertad, señaló en conferencia de prensa que el objetivo de este remate es salvar a los libros de las trituradoras, a donde van porque no hay una ley que permita donar libros sin pagar impuesto por ellos.

“¿Qué van a encontrar en el remate de libros? Esos libros que llevan buscando mucho tiempo y que desafortunadamente, por la vida que tiene un libro, que es muy corta, que normalmente llega a librerías, se ponen en las mesas principales, después pasan a las otras, después hacen una oferta, después hay por ahí un saldo, y ya después acaban en las bodegas.

“Y esto, esa vida de un libro, si no es un best seller no crean que va más allá de mes y medio, dos meses en que a lo mejor van para la bodega”, expuso.

Destacó que habrá títulos “muy especializados” cuyo precio de lanzamiento era de entre 500 y mil pesos y que probablemente puedan encontrar en 100 o 150 pesos.