Reprueban exámenes para la licencia permanente; “las preguntas fueron confusas”

El examen teórico para conseguir la licencia de conducir permanente, la cual comenzó a ser expedida este sábado, fue un reto para algunos de los interesados que realizaron el trámite por primera vez en la Ciudad de México.

La prueba está conformada por 20 preguntas aleatorias sobre el Reglamento de Tránsito, la Ley de Movilidad y las funciones de un automóvil. Los solicitantes deben tener 16 aciertos y aunque algunos cuentan con experiencia de manejo, no aprobaron la evaluación.

Este fue el caso de Daniela, quien es repartidora en motocicleta y auto en el Estado de México, y apenas alcanzó siete aciertos, es decir, una calificación de 3.5. Ese fue su segundo y último intento, de acuerdo con las reglas establecidas.

La joven acudió ayer al macro módulo, ubicado en la sala de armas de Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco, en su primer día de operaciones tras sacar una cita en línea.

“Se me hicieron muy confusas las preguntas. Son como capciosas. Yo tengo la licencia del Estado de México y quería la permanente. Voy a intentar de nuevo en el registro de citas, pero me voy a esperar a hacer el examen en línea desde mi casa, y ahí sí voy a aprobar”, aseguró la joven.

De acuerdo con personal encargado de vigilar la prueba, a dos horas de comenzar a operar, 11 personas de 22 no habían logrado conseguir la licencia.

Julio, quien buscaba la licencia permanente para comenzar a trabajar de Uber, fue otro de los reprobados, al sólo alcanzar ocho aciertos, pese a que dos días antes leyó el reglamento de tránsito.

“No me preparé bien, me puse nervioso también. Voy a seguir intentando, a ver hasta cuándo me dan otra cita, y ya vi que necesito saber más. Me preguntaron del reglamento y hasta de los frenos, algo que no sabía”, aseguró.

Otros conductores prefirieron estudiar. Diana Zepeda, de 23 años, aprobó el examen con 20 aciertos. Dos semanas antes, contó, acudió a un curso de manejo que duró cinco días y por el cual pagó más de cuatro mil pesos.

Reconoció que cada una de las preguntas necesitó su concentración, ya que tratan temas variados sobre el uso del automóvil y los derechos viales; sin embargo, los 25 minutos establecidos para la prueba fueron suficientes. Y desde que llegó hasta que recibió su licencia, tardó una hora con 15 minutos.

“Trabajo en un campamento de perros en Álvaro Obregón. Ahí se da el servicio de pasear en una camioneta por los perros que contratan el servicio, por ahora me encargo de cuidarlos y jugar con ellos, y acompañar a quien los recoge, pero en dos semanas seré yo quien pueda manejar la camioneta para pasar por ellos”, detalló la joven.

Citlali, también de 23 años y estudiante de la UNAM, fue de las primeras personas en aplicar el examen teórico. En la aplicación, obtuvo 16 aciertos de los 20 reactivos. La joven detalló que hace tres años acudió a dos cursos de manejo, en total practicó dos semanas y recibió instrucciones del reglamento de tránsito.

“Aprendí a manejar hace tres años. Primero aprendí por dos cursos de manejo, cada uno de una semana, inicie con estándar y luego aprendí con automóvil y saliendo a manejar en el Estado y la Ciudad. Las preguntas fueron un poco confusas y te preguntaban de todo, señalización, circulación del auto y también partes del auto”, precisó.

La joven usa a diario el automóvil, debido a que su residencia es en el Estado de México, estudia en la universidad en Cuernavaca y también asiste a su servicio social. Durante tres años mantuvo la licencia de manejo en el Estado de México, pero por ahorro de tiempo, trámites y dinero, decidió optar por la permanente de la CDMX.

La Secretaría de Movilidad y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CDMX, aseguraron que, pese a no contar con un examen práctico para los nuevos automovilistas, lo que ha generado inconformidad entre colectivos de peatones y ciclistas, el teórico avalará sus aptitudes cívicas y disminuirán los hechos de tránsito.

El titular de la ADIP, Ángel Tamariz, dijo a El Sol de México que las 200 preguntas, albergadas en la plataforma de evaluación fueron diseñadas por personal de la Semovi y en caso de no aprobarlo, los interesados tendrán otra oportunidad, pero nunca con las mismas preguntas.

Foto Ivonne Rodríguez / El Sol del México

Tamariz señaló que está es la primera vez en 20 años que la CDMX comienza a evaluar a los automovilistas, siendo un primer paso que estará vigente hasta diciembre de 2025, fecha en la que se concluirá la primera expedición de licencias permanentes para automovilistas de la CDMX y el Estado de México.

“Hacer exámenes teóricos implica infraestructura, una planeación, y sobre todo un espacio de profesores, y toda una logística mucho más sofisticada. No estamos negados a que a mediano o largo plazo también pueda ser eso (exámenes prácticos), pero ahorita que no existía antes ninguna prueba, el primer paso es tener el examen teórico”, indicó .

El funcionario explicó que en futuras expediciones se podría tomar en cuenta pruebas, prácticas, pero por ahora, el sistema tal cual fue presentado ayer, continuará. Detalló que a partir del 29 de noviembre los interesados sin licencias previas podrán realizar la evaluación en línea y pagar por el trámite hasta pasar.

“De aquí a diciembre del 2025 no va a cambiar, pero a lo mejor en un futuro, para otros años más adelante pudiéramos modificar el proceso de evaluación. Por ahora solo va a ser teórico. Hace muchos años sí existía un tipo de evaluación, pero eso se quitó porque habían muchos temas de corrupción que había en el proceso de adquirir la licencia, estamos hablando de antes del 2000. Y ahora estamos dando un primer paso”, insistió.

De acuerdo con Juan Pablo Botton, secretario de finanzas de la CDMX, con los 13 meses de expedición de la licencia permanente, la ciudad espera recaudar un total de mil 500 millones de pesos, es decir, se expedirán un millón de licencias permanentes para habitantes del Valle de México.

Autoridades todavía no son notificadas sobre amparos

Por su parte, el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dijo aún no recibir ningún amparo, pese a que colectivos de ciclistas aseguraron haber interpuesto recursos jurídicos para frenar la expedición de licencias permanentes sin exámenes adecuados de conocimiento y práctica.

“El asunto de los amparos, nosotros todavía no ha llegado a la Secretaría, pero hay que recibirlo en el momento en el que llegue y vamos a ver las consideraciones que tiene y vamos a responder el amparo. Revisamos y no teníamos absolutamente un amparo en la secretaría o la consejería”, aseguró.

Además, informó que ya se está trabajando en el próximo Programa de Seguridad Vial, con ayuda de expertos, organizaciones internacionales y sociedad civil, en el que se harán diagnósticos sobre los hechizos viales, estado de la infraestructura, cruces peligrosos, etc. con la intención de mejorar la movilidad en la ciudad y disminuir las muertes en accidentes de tránsito.

Horario de operación del macromódulo para obtener la licencia

El macromódulo ubicado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, estará abierto de 09:00 a 21:00 horas todos los días, hasta festivos, informaron ayer las autoridades locales. El lugar, precisaron, tiene capacidad para atender hasta 6 mil personas con previa cita, a través de 60 ventanillas y dos tesomóviles.

Además, a partir del lunes 18 de noviembre abrirán 36 módulos distribuidos en toda la ciudad. Estos se encontrarán en oficinas de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorerías exprés y en las 16 alcaldías.

De acuerdo con las reglas establecidas, los conductores que realizan por primera vez este trámite tendrán 25 minutos para hacer la evaluación, la cual contiene 200 reactivos aleatorios y 20 se aplicarán a cada persona, la calificación mínima para aprobar es ocho.

“Si reprueban tienen un segundo intento, si reprueban nuevamente se les invita a hacer una nueva cita vía electrónica y volver a presentar el examen”, indicó el gobierno capitalino. Hasta la tarde de ayer, se habían expedido 2 mil 444 licencias permanentes.