Reserva de vivienda en CDMX es insuficiente hasta 2026

Especialistas en vivienda afirman que la Ciudad de México sólo cuenta con una oferta inmobiliaria sostenible hasta el 2026, debido al retraso y falta de construcción de nuevos proyectos.

Jorge Combe, director de DD360, plataforma de financiamiento para proyectos residenciales, detalló que han detectado una reserva de vivienda en las 16 alcaldías de apenas 9 mil 857 inmuebles en renta y 53 mil 255 en venta, a través de todas las ofertas inmobiliarias digitales de la CdMx.

“Tenemos un gran desbalance entre oferta y demanda que provoca que los precios tengan una presión hacia la alza, y tenemos una reserva de vivienda de poco menos de un año y medio, o sea hasta 2026. Y eso es preocupante, porque los precios seguirán aumentando”, detalló Combe.

En la CdMx, apenas el 16 por ciento de la vivienda disponible está en renta, oferta alimentada principalmente por 8 mil 245 departamentos, los cuales se ubican, en su mayoría, en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

Mientras que sólo existen mil 612 casas en renta, con poco más de 200 disponibles en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Para Federico Taboada, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CdMx, esta reserva ni siquiera alcanza para 2025, ya que, por lo menos cada año se necesita 40 mil nuevas viviendas, además sugirió considerar alcaldías periféricas como Tláhuac, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras e Iztapalapa, para construir inmuebles.

“La vivienda no puede concentrarse en las mismas zonas centrales, la gente de la periferia tiene también necesidades de vivienda, y me parece que deben ser satisfechas y de incentivarlo desde el gobierno. Creo que el poder hacerlo nos va a permitir que haya más oferta”, afirmó el funcionario.

Un ejemplo de los altos costos se da en demarcaciones de la periferia, como Tláhuac, que cuenta con un número reducido de viviendas en renta, las cuales se han vuelto imposibles de pagar debido a los bajos salarios percibidos por la ciudadanía, según Lorena Goca, especialista inmobiliaria de Propiedades.com, empresa tecnológica dedicada a la digitalización del mercado inmobiliario en México.

“Si consideramos que el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2024 equivale a 7 mil 468 pesos mensuales y tomamos el ejemplo de la alcaldía Tláhuac encontramos en una búsqueda de vivienda en alquiler en Propiedades.com que la renta más baja actual en departamentos es de 7 mil 37 pesos en promedio. Esto significa que es imposible para una persona con salario mínimo encontrar un departamento en renta” lamentó Goca.

En los últimos cinco años, las 16 alcaldías de la CdMx han presentado un aumento en el precio de la renta de la vivienda mucho mayor a lo establecido al 10 por ciento anual permitido hasta agosto de este año en el Código Civil y la Ley de Vivienda capitalino, que va del 26 al 11 por ciento por demarcación.

Según Propiedades.com, la Cuauhtémoc es el lugar más caro para rentar, con un 26 por ciento de incremento, le siguen Iztacalco y Cuajimalpa, con 22 por ciento respectivamente; Xochimilco, con 21 por ciento; Iztapalapa, con 19 por ciento al igual que Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

En contraste con las alcaldías como Azcapotzalco y Venustiano Carranza cada una con 15 por ciento en el aumento del valor de la renta, y Magdalena Contreras con 11 por ciento.

Pese a esto, hasta las tres demarcaciones que menos registraron un encarecimiento, superaron el tope establecido por la Ley de Vivienda capitalina.

“Alcaldías como Tláhuac experimentaron un aumento significativo en las rentas, con un incremento del 19 por ciento entre 2023 y 2024. Esto contrasta fuertemente con la inflación reportada en ese mismo periodo, que fue del 4.99 por ciento, lo que refleja un crecimiento desproporcionado en el costo de la vivienda”, comentó Goca, experta en comercialización y marketing en bienes raíces.

Comprar se complica más

Actualmente, el 84 por ciento de la vivienda disponible en la ciudad está en venta, con un total de 36 mil 981 departamentos y 16 mil 274 casas, concentradas en Miguel Hidalgo; sin embargo, los precios son tan altos que muy pocos pueden acceder a una.

Dulce Escobedo, de 31 años, buscó en 2019 adquirir un departamento en la alcaldía Gustavo A. Madero, cerca de la casa de sus padres. El precio del inmueble era de un millón 600 mil pesos; debido a que sus ahorros no eran suficientes para el enganche buscó un crédito de vivienda en el Infonavit; sin embargo, debido a su salario de entonces 12 mil pesos al mes, la institución sólo le ofreció 350 mil pesos, cifra que no le permitió dar el enganche, hipoteca y escrituración del inmueble.

“Tuve que dejar el tema de lado porque no tenía el dinero suficiente, pero ya han pasado cinco años, los cuales me he visto obligada a rentar porque no me alcanza para tener una casa. Ahora tengo un mejor trabajo con un mejor salario, y no descarto comprar una vivienda, pero sí dejé de pensar en la ciudad, sé que me alcanzará para algo en otro estado porque ahora la zona que antes coticé está en más de dos millones y medio”, relató.