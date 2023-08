Retiran sellos de clausura de La Polar; alistan próxima reapertura

El restaurante Bar La Polar está prácticamente listo para abrir sus puertas, ya no tiene ningún sello de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o del jurídico de la Alcaldía Cuauhtémoc.

En ninguno de sus cuatro accesos, que incluye ingreso al estacionamiento, este restaurante bar cuenta con ningún documento pegado que establezca su permanencia del cierre de este negocio, que fue clausurado, luego de que varios de los trabajadores, entre ellos el encargado de la seguridad, asesinaron a golpes al comensal identificado como Antonio Monroy.

Hasta ahora tres implicados en el crimen de este cliente se encuentran bajo proceso penal por el homicidio doloso en agravio de Antonio, entre ellos Sergio Gama, alias Serch, jefe de seguridad del Restaurante Bar, a quien se apreció en un video como encerró en una pequeña bodega a Antonio, a quien golpeó hasta privarlo de la vida.

De acuerdo a la defensa del restaurante Bar La Polar, prácticamente solo faltan unos trámites para que vuelva a abrir este negocio que se mantiene cerrado desde el pasado 8 de enero cuando meseros y el encargado de seguridad golpearon y dieron muerte a Antonio Monroy.

La reapertura de este restaurante bar, está próxima, pese a la promesa de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de no permitir que volviera abrir este negocio.

“Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, sentenció la alcaldesa.

En un video parada frente a La Polar, la mandataria aseguró que su gobierno no toleraría acciones atroces e informó que estaba en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante; sin embargo, ya está a punto de reabrir ese restaurante bar.

