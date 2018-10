Santos Montes Leal, exsubprocurador de justicia, critica cambios en Fiscalía del Edomex

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha realizado cambios en su estructura orgánica en los últimos diez años que han sido “perversos” y van en contra de los intereses de la población, con una tendencia marcada a evitar por cansancio y alto grado de dificultad el incremento de carpetas de investigación o denuncias de ilícitos.

Así lo señaló el exsubprocurador de Justicia en la zona oriente del Estado de México, Santos Montes Leal, quien es dirigente de una agrupación de abogados y presidente de la asociación civil Movimiento de Ciudadanos Organizados (Mocio).

Montes Leal se ha dedicado a combatir la desigualdad social y la corrupción, fue subprocurador de justicia en el Valle de Amecameca en el periodo 1999 2001, tiempo en el que sus severas críticas a la propia FGJEM y acciones para combatir la corrupción entre el personal a su cargo propiciaron que fuera víctima de varios atentados, uno de ellos cuando lo balearon a bordo de su camioneta cuando abandonaba el centro de justicia de Chalco, donde logró salir con vida y pudo brincar una barda para evitar las balas, unos meses después su despacho privado se incendió inexplicablemente y del exterior de su domicilio trataron de robar su camioneta a mano armada, la última llamada de atención fue el relevarlo de su cargo en forma.

En entrevista con El Sol de México el poseedor de tres maestrías en Derecho y estudiante de un doctorado, explicó que en los últimos 10 años se han dado cambios que consideró perversos en la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México; “eliminaron el mando vertical que crea responsabilidad a los mandos y supervisión de los elementos de la policía de investigación y de los propios misterios públicos en diversos grupos, ya ni el mismo personal tiene claridad de la distribución desmedida de asignaciones, lo que crea desorden e incumplimiento en el trabajo de la investigación de los delitos”.

Al respecto, en el pasado Foro de Consulta a Grupos Policiales en Busca de la Paz y la Reconciliación Nacional, el representante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Hertz Manero, coincidió en señalar la necesidad de mandos verticales que con ello den una respuesta lineal de las actividades que realizan las corporaciones policíacas.

SIN VOLUNTAD PARA COMBATIR DELINCUENCIA

Se le preguntó qué falta para un combate eficaz de la delincuencia, a lo que Montes Leal consideró que se necesita una verdadera voluntad del Estado para crear una institución transparente honorable y capacitada, voluntad política. “Debe generarse la visión de la autonomía real de la Procuraduría ajena a los intereses del ejecutivo debe separarse realmente como un brazo ejecutor del ejecutivo para que tenga plena autonomía y principalmente debe depurarse de arriba hacia abajo”.

“Yo siempre he insistido desde mi experiencia como subprocurador que la deficiencia que tiene nuestro sistema de procuración de justicia es que las revisiones y depuraciones son de abajo hacia arriba y eso no funciona, debe ser en inicio de los mandos que deben tener perfiles preparación jurídica y pleno conocimiento de los derechos humanos y de la nueva cultura jurídica.

Explicó que se debe contar con un sistema de evaluación del personal que vaya a ingresar a la Fiscalía para que tenga realmente perfiles adecuados con protocolos que dejen claro que no tienen relación con la delincuencia, ni a través de familiares, porque ellos se van a incorporar y va a haber impunidad. Otro punto para que los policías no actúen con corrupción, dijo, deben pagarles bien con un salario honorable, digno que les permita vivir moderadamente y que tengan seguridad social para que ellos valoren y tengan respeto a su trabajo.

“Está infiltrada la delincuencia desde el tiempo que estuve yo, ya había infiltraciones que podíamos evitar y detectar, pero en la actualidad ya es muy difícil muy complejo se ha tejido una telaraña muy difícil que el estado tampoco ha tenido la voluntad de investigar y depurar para que los elementos de la policía ministerial no protejan a los delincuentes, aunque una verdad es que los policías también no cuentan con seguridad personal y tampoco para sus familias, los delincuentes los amenazan con aniquilarlos si no contribuyen con ellos y policías buenos tienen que ser corruptos, no por intereses mezquinos, sino por su propia seguridad”.

Sobre el por qué las fiscalías deben ofrecer recompensas por la localización de delincuentes, destacó: “Ya no hay perfiles de investigadores, es el hecho de que no haya una investigación científica, de que no se cumpla con los perfiles, genera ineficiencia en el desarrollo de la procuración de justicia, y lamentablemente no sólo es la negligencia para resolver ilícitos, también está el lado perverso de fabricar delincuentes".