Se va García Harfuch de la SSC con disminución de delitos en CDMX

Omar García Harfuch renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual ocupó desde 2019, para sumarse al equipo de la coordinadora Nacional de los Trabajos de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum. Ayer, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció en sus redes sociales la dimisión del policía.

Más tarde, el hijo del extitular de la dirección Federal de Seguridad en el gobierno de José López Portillo, Javier García Paniagua, y nieto del exsecretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barragán, aclaró también el porqué de su decisión.

“Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas, por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país”, dijo en un videomensaje.

El anuncio se dio luego de que el pasado miércoles Claudia Sheinbaum ganó el proceso interno de Morena para ser la virtual candidata para la elección presidencial en 2024 y un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el bastón de mando.

García Harfuch llegó a la SSC el 4 de octubre de 2019, en sustitución de Jesús Orta Martínez, quien está prófugo, acusado por el presunto desvío de recursos públicos como funcionario de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno local, el extitular de la Secretaría de Seguridad deja la Ciudad de México con una tendencia a la baja en los delitos de alto y bajo impacto.

Los datos muestran que de 2018 a 2022, los ilícitos disminuyeron 55.3 por ciento, principalmente a partir de 2019, año en el que entró al gobierno capitalino.

Algunos de los delitos que bajaron entre 2019 y 2022 son el robo con violencia a conductor de vehículo, 73.8 por ciento y el homicidio doloso, 43.8 por ciento.

El 26 de junio de 2020, García Harfuch sufrió un atentado en la capital del país, en el cruce de Reforma y Monte Blanco, en Lomas de Chapultepec, cuando sujetos armados le dispararon en 414 ocasiones.

En el atentado murieron dos personas y el entonces funcionario resultó lesionado, pero después continuó con su cargo para lograr importantes golpes al crimen organizado en la ciudad.

El 8 de noviembre de 2022 informó sobre la desarticulación de seis grupos delictivos que operaban alternadamente en municipios del Estado de México y alcaldías de la capital: Los Peluches, El Nuevo Imperio, Nueva Alianza, Los Catarinos y Los Gastones.

El 20 de septiembre de ese año, el exsecretario reportó la detención de un sujeto apodado El Jalisquillo, en una vivienda de Coyoacán, donde la policía encontró almacenados cerca de 300 kilos de cocaína.

El más reciente logro policíaco de quien deja la SSC ocurrió la semana pasada, cuando policías y efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturaron a Josué N, presunto implicado en el asesinato del ciudadano indio Ketan Shah, el pasado 26 de agosto en Viaducto.

En su carrera, García Harfuch cuenta con las aprehensiones de líderes de La Unión Tepito y la Fuerza Anti-Unión, además coordinó la detención de Dámaso López Núñez, El Licenciado.

CASO AYOTZINAPA

El 20 de agosto de 2022 se dio a conocer la declaración de Bernando Cano, quien señaló a García Harfuch como uno de los participantes en las reuniones del ex procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, para idear la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, en 2014. En ese entonces, el uniformado era delegado de la Policía Federal en Guerrero.

Al respecto, el titular de la SSC rechazó haber participado en dichos encuentros y urgió a las autoridades detener a los responsables del crimen.

“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para 'fraguar la verdad histórica'. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió en X, antes Twitter. Con información de Manuel Cosme