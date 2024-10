"Siempre hay posibilidades", dice Ulises Lara sobre eventual continuidad en la Fiscalía de CDMX

“Siempre hay posibilidades”, dice Ulises Lara López sobre la expectativa de repetir al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En entrevista con La Prensa, el abogado de la ciudad aseguró que esperará los tiempos que dicten para designar al próximo fiscal. Lara trabaja desde enero como encargado de despacho tras la salida de Ernestina Godoy, quien no fue ratificada en ese cargo.

Foto: Luis Barrera / La Prensa

La manera en la que se designa a un fiscal es a través del Consejo Judicial Ciudadano, un grupo especializado que evalúa los perfiles de los candidatos, le envía sus anotaciones a la jefa de Gobierno, quien elige la terna final e interactúa con los diputados, quienes aprueban a la persona idónea.

“Siempre hay posibilidades, estoy contento de seguir trabajando y convencido, así lo marca la propia Constitución que tiene que haber un proceso de convocatoria, evaluación del Consejo Judicial, concluido esto estaremos ya en la recta final donde se aprueba de parte del Congreso de la Ciudad la persona que quede al frente de la Fiscalía. Preferiría esperar la convocatoria, acuerdos, y la posibilidad de ir a otra dependencia a colaborar, vivimos tiempo de cambios muy profundos, vamos a seguir construyendo esta etapa de progreso al país, podemos servir al país, si hablamos de posibilidades quiero ser Secretario de Estado, pero esperaremos los tiempos. Ya llegará el momento en que te digan ‘usted seguirá en otro lado sirviendo’, una invitación a un lugar o ‘regrésese a la escuela a dar clases’, lo cual sigo haciendo”, afirmó Lara.

Hoy la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, instala su gabinete de seguridad ciudadana y procuración de justicia.

Lara aseguró que el gabinete de seguridad de la Ciudad de México mantiene un monitoreo constante de los principales líderes de las organizaciones generadores de violencia para ser localizados, detenidos y llevados a prisión.

Aseguró que se combate de manera frontal el cobro de derecho de piso y la extorsión en las principales zonas comerciales de la capital del país, delito que va a la baja; sin embargo, “hemos detectado que quienes se dedican a este delito se van a tianguis o mercados y ahí, también investigados y los detenemos, siempre que tenemos la o las denuncias de los ciudadanos”.

Al preguntarle sobre la operación de bandas criminales en diversos puntos de la Ciudad de México, Lara López señaló que no hay uno solo que sea generador del mal. “Podemos identificar que hay actores, grupos, desde El Huguito que participó en acciones muy violentas antes de que entrara esta administración, disfrazados de mariachis con armas de alto calibre acribillaron con varias personas que se encontraban en una plaza pública, entonces te das cuenta que estas personas no tienen ningún acto de responsabilidad social en esta sociedad, mucho menos ningún acto de convivencia con este tipo de acciones”.

“Cuando saben que van a ser procesados van a comenzar actuar en la clandestinidad, ilegalidad, en espacios donde no sean visibles, por eso la tarea de la investigación y la coordinación en territorio con la gente que sufre digamos cobro de piso, que no van a denunciar va a ser muy difícil que se intervenga de nuevo, tendríamos que generar de nuevo los niveles de confianza, quien no quiera hacerlo dentro de su demarcación, acérquese nosotros lo vamos a atender, lo vamos a ver, pero sin datos eso es imposible. Es que me dice la gente que son policías, entonces si necesito el dato, no para que vayan y denuncien sino que vean la posibilidad de poder intervenir, si personal de la SSC o de esta Fiscalía está actuando de manera incorrecta, actuar para sancionarlos de inmediato”.

El encargado de la Fiscalía capitalina manifestó que la tarea de combatir frontalmente la inseguridad no está desde la fuerza. “No tiene que ver con que metamos más gente a las cárceles, o con actos espectaculares en donde detengamos a un grupo de generadores de violencia, este método ya está en el pasado. ¿Cómo se tiene que trabajar? pues con consistencia, recuperando la confianza de los ciudadanos en las instituciones de que estén haciendo correctamente sus funciones, es decir, que no les engañen, haciendo trampa, eso es lo que hemos buscado”, afirmó.

Foto: Luis Barrera / La Prensa

“Queremos decir a la ciudadanía y a la policía que el modelo de procuración de justicia funciona muy bien y que la Fiscalía es la puerta y entrada para la justicia. Si es que se encuentran siendo víctima de delito o sienten que están en una situación de víctimas, acérquense, podemos asesorarlos, contamos sobre todo hay una voluntad colectiva de hacer bien las cosas, o sea el trabajo propio y también más humano”.