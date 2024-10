Six Flags amplía estacionamiento ante quejas de vecinos por caos vial

Six Flags aseguró que está aumentando la cantidad de cajones disponibles en su estacionamiento ante las quejas de los pobladores en al menos 10 colonias de la alcaldía Tlalpan, qiuenes acusan que los visitantes del parque ocasionan un aumento en el tránsito e invaden carriles de la carretera Picacho-Ajusco.

Desde el sábado 19 de octubre, habitantes de las colonias Lomas de Padierna, Popular Santa Teresa, Heroes de Padierna, Torres de Padierna, Cuchilla de Padierna, Primavera, 2 de Octubre, Ajusco, Cultura Maya, Pedregal de San Nicolás, Bosques, entre otras, padecen recorridos de hasta dos horas en un en el tramo que va de Elektra Ajusco hasta Bulevar de La Luz, sobre la avenida Picacho Ajusco.

“Los sábados en la mañana te haces el tiempo mínimo, no hay mucho tráfico. El problema es en la tarde. Este sábado hice del trabajo (en Ciudad Universitaria) a mi casa alrededor de dos horas y media. Pero varía, no baja de una hora, el tramo del bulevar La Luz es mínimo una hora, y es un tramo de más o menos dos kilómetros”, detalló Gerardo Rojas, habitante de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo.

“Este tráfico empieza cada año desde octubre hasta pasando el día de reyes porque Six Flags hace festivales (Festival del Terror y Christmas in the Park). Me he percatado de esto desde los últimos cinco años. Y comúnmente se da los días sábados desde el mediodía y termina alrededor de las nueve o 10 de la noche”, agregó.

Un grupo vecinal de la zona indicó que cada año han pedido ayuda a la alcaldía; sin embargo, no han resuelto el problema. Apenas este lunes entregaron un oficio con la misma demanda.

En el documento, los inconformes pidieron atender el problema de movilidad que también afecta calles aledañas como Avenida Unión, Circuito fuentes del pedregal, Cansahcab, Balancán, Tlamahuacala, y Puente Cuadritos.

“La afluencia de personas que llegan y vienen en automóvil cargan totalmente las vías de comunicación, porque llega un momento que en el parque de diversiones ya no hay cupo para tantas personas y colocan una lona con la leyenda de estacionamiento lleno.

“Esa es la única estrategia que nosotros conocemos de parte del parque para notificar a sus usuarios. Al suceder esta situación, los visitantes optan por estacionarse sobre las laterales de la avenida Picacho Ajusco, y quienes habitamos en las zonas aledañas no podemos transitar por esa zona se colapsa”, detalló Perla Briones Chavarria, vecina afectada.

Transito en las calles aledañas al parque Six Flags. Foto: Cortesía

Los colonos también detallaron que no hay presencia de policía de tránsito, los semáforos no operan en orden, el pavimento está en mal estado, y además hay carriles vehiculares que fueron invadidos desde hace años por macetones, que, afirman, pertenecen a Six Flags.

“Apreciable alcaldesa (Gabriela Osorio), es un placer establecer comunicación con usted y su equipo de trabajo, con la intención de solicitarle de la manera más atenta su intervención a fin de generar las coordinaciones y estrategias oportunas para garantizar nuestro derecho humano a la movilidad dentro de nuestra alcaldía”, indica el oficio.

Ante las demandas vecinales, Six Flags informó a El Sol de México que para este sábado se abrirán más cajones de estacionamiento dentro del parque a fin de agilizar la circulación; sin embargo, las autoridades deben actuar.

“Estamos en coordinación, esta semana hemos tenido juntas con la alcaldía y también se solicita apoyo por parte de vialidad. Estamos preparando acciones para este sábado, que los sábados son días donde se nos complica un poco más.

“Para este fin de semana estamos ampliando más lugares de estacionamiento para agilizar el ingreso en el parque, un comentario muy común es que la gente se estaciona en doble fila, pero eso ya es tema más de la autoridad”, señaló el parque a través de su oficina de prensa.

Six Flags afirmó que escuchan a los vecinos y atribuyó el problema a que solo hay un acceso a la parte alta del Ajusco.

“Entendemos y escuchamos siempre la voz de los vecinos. Entendemos este tema del tráfico que sucede, pero es un tema que a nosotros nos toca sufrir. Los lunes cuando está cerrado el parque, esta zona es muy complicada, y lo es porque solo hay un acceso a la parte alta del Ajusco. (...) es una temporada que si genera un incremento de tráfico en la zona, pero nosotros no somos autoridad para controlar el tráfico en la ciudad”, precisó.