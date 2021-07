Tlalpan tendrá las puertas abiertas para su gente: alcaldesa electa

A Tlalpan “le hace falta fundamentalmente más seguridad, falta mejor distribución del agua, entre otras cosas nos falta tener un Gobierno cercano a la gente”, aseguró Alfa González Magallanes, alcaldesa electa de esa demarcación.

En entrevista con El Sol de México destacó: “Este va a ser un Gobierno de puertas abiertas, necesitamos que las personas que tienen tantas demandas y necesidades tengan la posibilidad de venir con la alcaldesa, de venir con su representante, porque finalmente para eso voy a trabajar, para ellos, y manifestarnos cuáles son esas problemáticas para poderlos resolverlas y ponernos a trabajar en ellas inmediatamente.

“Es momento, ahora, de regresar a las calles, de recorrer el territorio y va a ser una de las acciones que vamos a hacer el primer día, de regresar al territorio”.

Manifestó que los anteriores gobiernos de Morena provocaron que los tlalpenses perdieran la confianza en sus autoridades por lo que “ahora, hay que trabajar para ellos, insisto, con los servicios urbanos, mejorando la seguridad en Tlalpan, mejorando la distribución del agua, mejorando la calidad de vida para los niños, niñas, nuestros adolescentes, para las mujeres, los adultos mayores, pero, de tal manera, que con este acercamiento que tengamos con estas acciones concretas, terminen ganando incluso aquellos que no votaron por nosotros.

Se le preguntó si Tlalpan es una alcaldía insegura y respondió: “es una alcaldía donde han venido incrementándose los delitos, yo diría que no es una alcaldía propiamente peligrosa, sino que todavía estamos a tiempo de controlar la delincuencia, de controlar el índice delictivo.

-¿Cómo va a mejorar la seguridad?

-La seguridad la vamos a mejorar implementando acciones, como es el caso de Benito Juárez, que es una de las alcaldías más seguras, que implementaron el programa Blindar.

Nosotros también vamos a tener cámaras de videovigilancia que tengan reconocimiento facial, reconocimiento de las placas vehiculares, pero también, y principalmente, lo vamos a recuperar con la participación de la ciudadanía, ella tiene que ser parte fundamental de esto, la comunicación que se tenga importa; si no denuncian, si no presionan un botón, una aplicación cualquiera que sea, no va a funcionar.

Necesitamos nuevamente recuperar la confianza también en el personal de seguridad, hay que tener elementos mejor preparados; también, deben de portar una cámara para que esto sea parte de evitar extorsiones, de evitar que estén paseándose, de evitar que estén fuera de su lugar en lugar de estar trabajando.

¿Pero, Benito Juárez es una alcaldía netamente urbana, y aunque en Tlalpan también hay zonas urbanas, hay otras rurales y no creo que ahí funcione el esquema de Benito Juárez?

Lo que nosotros tratamos es aplicar estrategias que han tenido éxito en la ciudad, sin embargo, es cierto y en el caso de Benito Juárez es una alcaldía distinta, como lo es Cuajimalpa, como es cada una de las 16 demarcaciones.

Tlalpan es única, podemos decir que hay tres Tlalpan en cuanto a sus características en el territorio y la zona, este es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar de cómo, por ejemplo, implementar las cámaras en zonas boscosas, en donde no hay conexión de internet, en donde no hay señal eléctrica.

Entonces, este es uno de los primeros temas que estamos ya estamos y viendo en este periodo de transición para platicar con estas empresas de telecomunicaciones, para ver cómo sí podemos generar estos mecanismos que no se han hecho anteriormente.

Sobre cómo hacer llegar el agua a Tlalpan dijo: “Es un asunto complejo. No podemos hablar de que todos los días podemos garantizar el agua y mucho menos en la ciudad ni en el mundo, creo que ya estamos viviendo también condiciones en que vamos llegar a un momento de vivir con ciertos días o ciertos periodos donde tendremos agua y otros no, que tenemos que racionar el agua.

“Sin embargo, también que generar medidas de captación de agua de lluvia, en donde lo hagamos no solamente para esas colonias de escasos recursos, sino que también en las oficinas de Gobierno vamos a implementar captación de lluvia, para que el agua que se utiliza en las oficinas institucionales sea mejor para vivienda”.

De su programa de recuperación económica comentó: “Estamos nosotros pensando en trabajar de la mano con el sector empresarial, con el sector privado, que todas las construcciones, por ejemplo, que todo lo que se contrate tenga mano de obra de las y los tlalpenses.

“Para la reactivación económica, también vamos a implementar un programa que se llama Empléate”.