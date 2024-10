Tocan a chilangos sólo 1.3 metros cuadrados de parques

Los parques existentes en la Ciudad de México son insuficientes para los chilangos, pues a cada habitante sólo le corresponde, en promedio, 1.3 metros cuadrados de ese tipo de área verde, revela un estudio de la UNAM.

Los habitantes con más acceso a estos lugares de esparcimiento son quienes viven en Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, donde se ubican el Parque la Mexicana y el Bosque de Chapultepec, pues les corresponde 3 y 2.9 metros cuadrados de esas superficies, refiere el documento Parques Urbanos de la Ciudad De México: ¿Son suficientes?

En tanto, demarcaciones como Milpa Alta y Xochimilco reportan apenas 0.03 y 0.3 metros cuadrados por persona, según el análisis realizado con datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

“En la zona central de la ciudad, Cuauhtémoc es la que presenta mayorcarencia de parques en su territorio siendo esta de 0.4 metros cuadrados por habitante”, indica el reporte.

“Los parques urbanos se visualizan como elementos de la infraestructura verde que, por sus características bioculturales, dotan a las ciudades de servicios ecosistémicos que impactan directamente la calidad de vida de sus habitantes”, agrega el documento

Cristina Ayala, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, explicó la importancia de visitar un parque tres veces a la semana durante 30 minutos, ya que es la clave para que los ciudadanos tengan un descanso efectivo y una mejor calidad de vida.

Incluso, según la especialista, los parques deberían tener ubicaciones cercanas, lo cual no se cumple.

“Es algo que desgraciadamente en la Ciudad de México pocas personas tienen la posibilidad o el privilegio de cumplir ya que viven lejos de los parques y los centros de recreación”, lamentó Ayala.

Ante ello, la experta explicó la importancia de acercar las áreas verdes a la ciudadanía, además de que éstas cumplan con requisitos de accesibilidad para todos los sectores de la población capitalina.

“Los espacios verdes tienen que apostar a la movilidad y a la accesibilidad universal, porque una cosa es que los tengamos cerca y otra que existan rampas, los senderos sean caminables, no haya obstrucciones en el camino que puedan generar algún accidente y además poder transitar sin pensar en caerme”, señaló.

Resaltó que los parques con las características adecuadas deber estar iluminados, seguro, con sombra y que cuente con bancas, talleres, espacios y foros diseñados para las personas.

“Si un espacio no está iluminado la gente percibe inseguridad. Muchas veces no hay inseguridad, pero la gente se siente insegura porque no hay luz y no utiliza estos espacios, debe ser caminable porque a veces el suelo no permite que las personas caminen seguras porque hay grava suelta que

“Es primordial que los espacios tengan sombra, se tiene que priorizar la colocación de árboles que permitan sombra y la colocación de infraestructura que permita que haya un descanso, como bancas, un espacio diseñado para la reflexión, que haya cursos o algún algún taller para convivir con las personas”, agregó.

Carolina Pérez Ferrer, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, destacó que la salud se produce en los entornos construidos que abarcan el diseño urbano, la vivienda y el transporte público.

Resaltó que que para que exista una ciudad de cuidados, el entorno debe ser modificado con políticas públicas y la intervención del gobierno, a través de la unificación de las secretarías de Estado.

“Debemos aliarnos con las Secretarías para trabajar y que sean ciudades de cuidados, entre ellas debe ser tomada en cuenta a la Secretaría de Salud para que podamos arreglar los entornos en los que las personas se desenvuelven”, manifestó.