Transfieren a la Guardia Nacional evaluación de fiscal de CDMX

La Guardia Nacional practicará exámenes de control de confianza a la terna escogida por el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) para ser el o la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Actualmente la Ciudad de México no tiene fiscal sino un encargado de despacho, Ulises Lara ocupa ese cargo tras la no ratificación de Ernestina Godoy. El CJC es el encargado del proceso de selección.

Ayer, los integrantes de ese consejo acordaron que elaborarán la convocatoria para el puesto; su presidente, Jorge Nader Kuri, aclaró que no hay una fecha fatal para eso.

Los exámenes que la Guardia Nacional (GN) aplicará gratis son de polígrafo, médico, psicológico y de entorno social, y eso será posible mediante un convenio que firmarán ese organismo y la corporación policial federal. Sus resultados tienen el carácter de confidencial y solamente los conocerán los consejeros y el interesado.

Esta es la primera vez que la corporación federal colabora en esta tarea, ya que a la exfiscal general de Justicia local, Ernestina Godoy Ramos, la Fiscalía General de la República se hizo cargo de certificarla. Cuando solicitó su ratificación ya no le pidieron cumplir con el requisito.

“Es muy importante este paso que estamos dando, porque es un requisito fundamental, nosotros tenemos que estar seguros de que la terna que aprobemos tenga la evaluación y certificación de control de confianza, eso nos va a dar a nosotros, como consejo, una certeza de lo que estamos haciendo; le va a dar a la jefa de Gobierno también una certeza de que las personas que nosotros enviemos ya tienen esta acreditación y esta certificación, y al Congreso de la Ciudad de México también, y finalmente a la ciudadanía”, garantizó Nader Kuri.

El titular de ese organismo opinó que la Guardia Nacional es una institución neutral, de enorme confianza, lo cual garantiza la transparencia del procedimiento, su objetividad y con su pase a la Secretaría de la Defensa Nacional le dará una mayor contundencia, a fin de que el manejo de los resultados sea de acuerdo con la ley.

Para ser fiscal, el interesado debe cubrir siete requisitos, entre ellos este de la evaluación de confianza

En otro tema, los consejeros Emiliano Robles Gómez Mont, Héctor Muñoz Ibarra, Francisco Sánchez Magallán y la consejera Sandra Rivas González, además Nader Kuri y el secretario técnico del organismo, Irving Chegüe Luna, también participarán en la elaboración de la convocatoria.

El presidente del consejo explicó, en entrevista posterior, que abrirán la convocatoria pública para que se anoten los interesados aspirantes, su interés no es condicionar la inscripción y que las personas que quieran ocupar el cargo lo hagan en los términos que dicte la convocatoria.

A la pregunta de si ve dados cargados hacia un aspirante, pues Morena tiene mayoría calificada, Nader contestó: “no sé, yo en eso no me quiero pronunciar, no me toca. A nosotros nos toca hacer una terna muy competitiva, que es lo que queremos hacer y ya lo demostramos, yo como presidente de un consejo ciudadano lo que me importa, y a todos nosotros es que nuestro cometido sea impecable, las decisiones políticas ya no son nuestras”.

Tampoco quiso adelantar si habrá nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México antes de que termine el año, porque no desean tener un procedimiento “atrabancado”, será razonable y eso lo va a definir el grupo de trabajo.

Foto: Omar Flores / El Sol de México

El CJC también abrió en su sesión los procesos de ratificación de los fiscales especializados en combate a la corrupción y para la Atención de Delitos Electorales, Rafael Chong y Alma Sarayth de León Cardona, respectivamente, cuya vigencia en el cargo vence a finales de 2024. Por principio de cuentas se les pedirá que manifiesten su interés de seguir en esos cargos y luego les aplicarán las evaluaciones correspondientes.

Finalmente, los consejeros buscarán una reunión con los directivos del congreso local y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para informarles sobre el proceso de selección del titular de la FGJ.