Unidad de la Fiscalía recibe sólo 27 denuncias de universitarias

En cinco meses, la unidad de la Fiscalía capitalina para atender a alumnas de los niveles superior y medio superior víctimas de violencia sexual recibió sólo 27 denuncias.

El pasado 4 de mayo, la fiscal Ernestina Godoy Ramos inauguró la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales en Agravio de Estudiantes de Educación Media Superior y Superior. En ese mes cinco jóvenes presentaron recursos legales contra sus presuntos agresores.

De acuerdo con el informe, entre junio y el 25 de octubre, el mes con más denuncias ante esta unidad ubicada en la calle Enrique Pestalozzi 1115, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, fue junio con 10. En el resto de os meses no llegan ni a cinco recursos cada uno.

El documento muestra que los principales presuntos agresores de las alumnas son sus profesores, compañeros y amigos. El rango de edad de las denunciantes va de los 15 a los 49 años.

Al respecto, la abogada, Marisol Marín Cordova, destacó el impulso de las fiscalías especializadas en materia de género para atender a las estudiantes agredidas sexualmente en sus planteles, pero aclaró que no basta con las denuncias sino que las autoridades garanticen la justicia.

“Tenemos que estar bien atentas en cuanto a la rendición, la transparencia y a las estadísticas que están mostrando de los casos que están denunciando, cuántos han resuelto y cuántos han resuelto de manera favorable para la víctima”, dijo a El Sol de México.

En el documento entregado por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, no especifica si hay aprehendidos por las agresiones a las estudiantes y se limita a mencionar: "respecto a los detenidos, la respuesta es positiva".

El número de denuncias presentadas en cinco meses contrasta con las 146 denuncias que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibió entre enero y mayo del presente año por parte de alumnas de nivel medio superior y superior.

El pasado 10 de junio, este diario informó que, de acuerdo con esa institución educativa, en los últimos tres años registró 381 denuncias de alumnas. En ese periodo sancionó a 113 trabajadores y despidió a 44 docentes.

Hace una semana, un grupo de alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8 del IPN golpearon a un profesor luego de acusarlo por presuntamente acosar a varias estudiantes. También denunciaron una supuesta falta de respuesta de las autoridades politécnicas.

Además, al menos ocho politécnicas presentaron denuncias ante la Fiscalía capitalina contra su compañero identificado como Diego N, a quien le encontraron en un iPad más de 160 mil imágenes de estudiantes y otras mujeres que presuntamente modificó con Inteligencia Artificial para venderlas en Internet con su rostro y cuerpo desnudo.

Luego de que las estudiantes visibilizaron el caso en redes sociales y llevaron a cabo una protesta, las autoridades capitalinas detuvieron al presunto agresor. El sospechoso es investigado por el posible delito contra la intimidad.

MEJORAS UNIVERSITARIAS

Marín Cordova consideró que las unidades de género dentro de las universidades tienen que mejorar sus protocolos de atención, ya que pueden revictimizar a las estudiantes al tener que contar constantemente el abuso o acoso que sufrieron.

“Para hacer una denuncia en sus páginas de Internet te piden datos de la persona denunciada, el nombre o perfil y muchas veces no tienen esa información, pero si no llenas ese apartado no puedes pasar a la siguiente casilla y ya no puedes considerar tu denuncia.

"Luego te piden la descripción de lo acontecido. Ellos no son ninguna autoridad ni juez para pedirte una declaratoria de hechos, eso es revictimizar a las víctimas, el hacer que vuelvan a recordar”, comentó la experta.

La abogada penalista destacó que los portales web de las universidades como el IPN y la Universidad Autónoma Metropolitana son complicadas de entender, pues la información no es amigable con las usuarias y para denunciar no explican cómo apoyarán para formalizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Además, Marín Cordova destacó la necesidad de que las universidades cuenten con la implementación de estrategias para la no repetición de casos, así como con la capacitación del personal con perspectiva de género para la prevención y mejora de la atención a las víctimas.

“No estamos aquí para ser un número más de una estadística para que queden bien de una manera política, sino para que realmente se escuche a las mujeres universitarias, pero una parte de la justicia muy importante es que los hechos no se vuelvan a repetir”, agregó.

En marzo del año presente, este diario informó que la Universidad Autónoma de México recibió 257 denuncias entre 2019 y 2022 por presuntos casos de violencia de género.

Las autoridades expulsaron a 81 alumnos y destituyó a dos docentes.

De acuerdo con el Portal de Transparencia Universitaria, de los 174 casos restantes, las autoridades suspendieron por un año a 65 alumnos; por seis meses a 70; y por 10 meses a uno.