Usuarios del Metro llegan más temprano y se confunden por el cambio de horario

Diversos usuarios reportaron en redes sociales que el Metro y Metrobús de la CDMX no llegaba y que la puertas no abrían, lo que ellos no recordaban era que el horario de verano ya fue eliminado, sin embargo, sus celulares tampoco se actualizaron y por tanto hubo confusión al respecto.

El horario de verano fue eliminado a finales del 2022, no obstante, muchos servidores no actualizaron los dispositivos, por lo que internautas reportaron un comportamiento extraño en la hora que mostraba sus celulares, algunos pensaban que habían sido hackeados mientras que otros decían que se había descompuesto su celular.

¿Por qué no abre el Metro?

Desde tempranas horas de este domingo, diversas personas que se dirigían a sus centros de trabajo reportaron que el servicio del Metro y del Metrobús estaban cerrados.









Con rostros desencajados, las personas se preguntaban entre ellas: ¿A qué hora abre?. Era evidente la confusión, por lo que comenzaron a preguntar en las redes de dichos servicios públicos si habían modificaciones a los horarios o cuál era la razón de la tardanza.





A qué horas???? pic.twitter.com/UzqSOdANeH — Carlos Alberto Moreno Vaca (@CarlosA85480482) April 2, 2023





“¿Modificaron el horario de operación en la línea 5?”, a lo que la cuenta del Metrobús respondió: “La operación inició con normalidad”.





@MetrobusCDMX ¿ Modificaron el horario de operación en la línea 5?, Son 5:30, no abre la estación del hueso en la línea 5 y no ha pasado ningún camión. En la página dice que opera desde las 5:00 AM. — λεοη (@LeonSupernova) April 2, 2023





Frente al aviso, muchos comenzaron a recordar que el horario de verano se aplicaría este sábado, sin embargo, fue eliminado hace unos meses, aunque muchos celulares adelantaron la hora.

@viral_metro, 7:35 y no da servicio el metro, línea 5. pic.twitter.com/we1bjrVWAM — israel meneses (@isratig) April 2, 2023





Sin duda, nadie pensó en las implicaciones que tendría el cambio de horario. Este cambio de horario fue implementado hace 26 años bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, y surgió para supuestamente aprovechar la luz natural y así ahorrar energía eléctrica.

No obstante, luego de varios estudios, se demostró que el cambio de horario era perjudicial para la salud, aunado a que el 71 por ciento de las personas no le gustaba, por lo que la 4T decidió derogarlo, aunque aún permanecen los llamados “horarios estacionales” y cuatro zonas horarias en el país.