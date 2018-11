Abuso y extorsión en Edomex, policías actúan como delincuentes

“Me detuvieron por la noche cuando caminaba rumbo a mi transporte para una supuesta revisión de rutina, cuando vieron mi cartera y mi celular me exigieron que sacara dinero de un cajero automático para ayudarme porque decían que algo ocultaba, me llevaron al cajero y después me subieron de nuevo en la camionetapatrulla una mujer policía me hizo meter la cabeza entre los respaldos delanteros y me quitaron mis cosas, después de darme algunas vueltas por calles obscuras y la cabeza siempre entre los respaldos, me bajaron de un empujón”, contó un joven, cuya identidad pidió ser reservada, quien fue asaltado por uniformados en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en las inmediaciones de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

En una investigación de El Sol de México en municipios metropolitanos y en la policía estatal, el único interesado en aclarar este tipo de acciones y actuar legalmente contra malos policías fue el director de seguridad pública de Nezahualcóyotl, Jorge Amador Amador.

El comandante indicó que este tipo de prácticas delictivas policiacas fue muy común pero se erradicó en Nezahualcóyotl; “y estamos muy interesados en que no regrese, se han dado casos de que patrullas de otros municipios ingresan pero las detectamos y les preguntamos qué hacen, si están trabajando los apoyamos pero si no tienen asunto los retiramos a su lugar de origen; si se daban muchos casos de intrusiones de Ecatepec para delinquir, muy frecuente; detuvimos en varias ocasiones a gente de Ecatepec uniformada y armada que andaba asaltando a nuestros habitantes y se les ponía a disposición del ministerio público, aunque eso fue años atrás ya que con los últimos dos comisarios de ahí, tienen una mejor voluntad y ya no se dan esos casos”.

“Me gustaría conocer esos casos porque ninguno queda impune, se han dado muy pocos y todos terminan o con el policía municipal puesto a disposición del ministerio público o bien separado del servicio si es que la víctima no quiere sostener la acusación o si no hay evidencias suficientes”, reveló. Al conocer que el denunciante no pudo ver el número de patrulla, el directivo dio opciones para la localización de los malos elementos; “no se fijó qué patrulla fue pero nosotros si podemos saber tenemos cámaras y GPS en la unidad, sabemos qué patrulla es responsable en un territorio, si es que es municipal”.

SOLO DOS DE LOS MÁS DENUNCIADOS RESPONDEN

El gobierno de Ecatepec indicó que en los tres años del actual Gobierno municipal se han registrado 175 quejas contra elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial, por actos de corrupción, uso excesivo de la fuerza o mal desempeños de sus funciones, entre otras.

Derivado de estas quejas la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de investigar y determinar las sanciones a la que pueden ser acreedores los uniformados, determinó dar de baja a 23 elementos, 35 fueron suspendidos de sus funciones solo con 15 días sin goce de salario, 25 fueron amonestados y 62 quejas fueron improcedentes.

En el caso de Coacalco uno de los municipios más denunciados en redes sociales por abusos y extorsiones policíacas, el ayuntamiento indicó que en los tres años de su gestión 52 elementos se dieron de baja por quejas que corresponden al 25% de su fuerza policial de 200 elementos.

Se recibieron 79 quejas ciudadanas en la Contraloría Municipal órgano que se convierte en juez y parte a cargo de recibir las quejas y denuncias contra servidores públicos y sancionarlos.

Bajo la amenaza de tener los datos personales que están impresos en credenciales oficiales, los elementos evitan ser denunciados y cometen los robos hacia la ciudadanía; en tanto corporaciones policiacas y gobiernos protegen estas acciones para cuidar su imagen.

En el caso de los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán no se proporcionaron cifras de malos elementos ni de las quejas que se reciben por ellos, de igual manera la secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México omitió dar respuesta a estas quejas ni por su personal ni por los policías municipales que a través del Mando Único controlan en los municipios de mayor problemática por este tipo de abusos y extorsiones bajo amenaza con comisarios designados desde la propia dependencia estatal.