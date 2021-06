Activan contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAMe) activó medidas extraordinarias por las altas concentraciones de ozono en el Valle de México.

Se trata de la tercera contingencia por ozono en lo que va del año.

El organismo indicó que a las 16:00 horas de este martes hubo un valor máximo de ozono de 157 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía de Coyoacán.

Estas condiciones se deben a una estabilidad atmosférica que ha dominado en la tarde y la acumulación del ozono en el suroeste de la Ciudad donde se ha presentado velocidad de viento muy débil y una alta radiación solar.

La CAMe anunció que mañana miércoles 9 de junio habrá restricciones al transporte por lo que habrá doble Hoy No Circula y aplicará para los vehículos con holograma de verificación tipo 2 y los vehículos con verificación tipo 1 cuyo último digito sea 1,3,4,5,7 y 9.

También deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

- Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”

- Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca

- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas

- Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Como informó este diario, las autoridades capitalinas confían en que endurecer las restricciones de circulación han tenido un impacto positivo en la reducción de muchos contaminantes.

“Es común escuchar a la opinión pública asumir que no hubo cambios en la calidad del aire (porque hubo contingencias ambientales). En el caso del dióxido de carbono CO2, que generan los autos, hubo reducciones de 50%; nitrógenos automotores, 35%; en partículas de diésel 23%. El valor promedio de la concentración de ozono no tuvo una variación importante, pero se redujeron picos; es decir, valores que hubieran obligado a decretar contingencia atmosférica no se alcanzaron”, indicó Sergio Zirath Hernández Villaseñor, director de Calidad del Aire.

Con esta contingencia, ya son tres las que se han activado en 2021. La primera ocurrió el 21 de abril y la segunda se registró el 26 de abril, ambas duraron 26 horas.





