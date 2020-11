Agreden a mujeres durante protesta por el feminicidio de Ambar en Cuautitlán

Durante una marcha, feministas y familiares de una mujer asesinada fueron supuestamente agredidas por elementos de la policía de Cuautitlán.

De acuerdo con los reportes preliminares, la tarde del sábado la concentración fue interceptada a la altura del predio Rancho Terremoto por elementos de la Policía Municipal.

“En donde vivo asesinaron a una chica, de nombre Ambar y hoy salimos a las calles exigiendo justicia. Mi primera marcha se convirtió en la peor experiencia que jamás se la desearía a nadie. A lado de mí marchaban, chavas, señoras, niños y un perrito”, relató mediante sus redes sociales una de las participantes..

La joven describió que al principio se sintió segura hasta que comenzó escuchar gritos, ya que los uniformados trataban de detener a las participantes de la marcha, aseguró que los oficiales además de golpearlas, lanzaron gases lacrimógeno y dispararon balas de goma.

“Yo logré escapar pero porque unas chicas me protegieron y escapé por una zanja en donde había un canal de agua sucia. Lo único que se me pasó por la mente es que ya no vería a mi familia. Compañeros, con lágrimas en los ojos realmente les digo que por favor no permitamos esto, nos están matando y quien debe cuidarnos no lo hará. Esto pasó en Cuautitlán”, concluyó su relato.

Las participantes que fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Cuautitlán, donde luego de varias horas las dejaron en libertad.

Integrantes de la Colectiva Manada Periferia aseguraron que las mujeres detenidas resultaron lesionadas por los golpes y tuvieron que ser atendidas por sus propios medios ya en sus hogares.

Por el momento el gobierno de municipal de Cuautitlán no se ha pronunciado al respecto.

Pedían justicia por Ambar Viridiana

El grupo de mujeres se manifestó por la muerte de Ambar Viridiana, una adolescente de 17 años.

El cadáver de Ámbar Viridiana Uicab Tapia, de 17 años, fue hallado en un canal de aguas negras del municipio de Cuautitlán quien se encontraba desaparecida desde el 23 de octubre, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con sus familiares, la joven había salido de su casa rumbo a su escuela donde recogería unos boletos para una rifa; desde entonces su familia perdió comunicación con ella por lo que se activó la Alerta Amber.