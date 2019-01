Recuperan servicio de agua 220 mil habitantes de 25 colonias en Ecatepec

Estado de México.- Quedaron concluidos los trabajos de reparación de una gran fuga en uno de los principales ramales de distribución que duró nueve años fracturado sin atención de autoridades de los tres niveles de gobierno, misma que afectaba a 220 mil habitantes de 25 colonias de la quinta zona de Ecatepec.

La línea de conducción de agua potable que cruza la colonia Las Vegas Xalostoc durante nueve años no fue atendida, a pesar de que se trata de uno de los circuitos hidráulicos más importantes del municipio con 50 años de antigüedad, abastecido con mil 200 litros por segundo por el sistema Cutzamala señaló el alcalde Fernando Vilchis Contreras.

Foto Cortesía

El alcalde supervisó la conclusión de los trabajos de rehabilitación de la tubería de 30 pulgadas de diámetro donde fue sustituido un tramo de 120 metros lineales, en beneficio de 25 colonias, entre ellas Río de Luz, Industrias Tulpetlac, Jardines de Cerro Gordo, Prados de Santa Clara, Miguel Hidalgo y 5 de Septiembre, entre otras que por años y sin respuesta de los gobiernos anteriores padecían desabasto del vital líquido.

“Nos dijeron en que en Ecatepec no había agua, pero no es así. La administración pasada diseñó un esquema para ofrecer este servicio a través de pipas y no por la red. Esto sólo lo hacían para poder otorgarle este valioso recurso a quien ellos eligieran y cobrar por ello”, denuncio el presidente municipal Vilchis Contreras.