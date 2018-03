Al corralón, 234 microbuses tras operativo en Metro Toreo

El Gobierno del Estado de México informó que en la primera semana del operativo permanente contra el transporte irregular en el Centro de Transferencias Multimodal del Toreo Cuatro Caminos, fueron remitidas 234 unidades al corralón.







De acuerdo con un comunicado, ello se debió principalmente a no tener concesión, prestar el servicio sin seguro de viajero, no portar la calcomanía de verificación ambiental y porque los operadores no tenían licencia de conducir.





Durante el operativo, en el que participan de manera conjunta las secretarías de Movilidad, y de Seguridad, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, también fueron remitidas al Ministerio Público 11 personas por manejar bajo los influjos del alcohol y drogas, además de seis presuntos delincuentes por falsificar documentos oficiales.





En ésta, que es la segunda fase del operativo del paradero de Cuatro Caminos, se busca el ordenamiento del transporte público, mejorar la movilidad de la zona y reforzar la seguridad; también se revisaron los documentos de casi mil 500 unidades que ofrecen dicho servicio, entre camiones, vagonetas y combis.





De igual forma, se levantaron 87 infracciones debido a que los operadores hicieron paradas o se estacionaron en lugares prohibidos; asimismo, se solicitó la colaboración de mil 608 usuarios para que se revisaran sus pertenencias y decomisar armas de fuego o estupefacientes.





El secretario de Movilidad en la entidad, Raymundo Martínez Carbajal, reiteró el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo de continuar con estos operativos para mejorar sustancialmente el servicio y disminuir los tiempos de traslado de las más de 2.2 millones de personas que se transportan todos los días del Estado de México a la capital del país y viceversa.





Informó que dicha medida se reforzará y será permanente en la zona del paradero de Cuatro Caminos, y expuso que las unidades que no estén en condiciones de operar, por diversas situaciones, serán dadas de baja de manera definitiva.





Al presentar los avances del operativo en Cuatro Caminos, Martínez Carbajal señaló, entre otros temas, que se estudia la posibilidad de hacer cambios en las vialidades para disminuir los conflictos vehiculares.