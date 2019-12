Alumnos de Chapingo amenazan con paro por asesinato de Nazaret

TEXCOCO, Méx. Estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo realizaron un mitin ayer por la mañana en la explanada del colegio y amenazaron con realizar un plantón al que se unirían otras escuelas para exigir justicia y el esclarecimiento de la muerte de la joven estudiante Nazaret “N”, de 15 años de edad, quien apareció sin vida el pasado martes dentro de las instalaciones de dicho plantel educativo.

A grito abierto y exhibiendo varias cartulinas, donde exigían justicia, los estudiantes llegaron a la explanada de esa casa de estudios para unirse en sola voz y exigir a las autoridades policíacas, en este caso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que la muerte de Nazaret no quede impune y el o los responsables sean detenidos y puestos tras las rejas.

“Quería que mis padres vinieran a mi graduación, no a identificar mi cuerpo; ni una más, nos queremos vivas: no más violencia contra la mujer, no más violencia en la Universidad, estamos hartas, queremos vivir sin miedo”, eran algunas de las frases que se observaban en las pancartas de los estudiantes.

Al hacer uso de la palabra, uno de los jóvenes se manifestó a nombre de sus compañeros para que las autoridades policíacas le den seguimiento al caso del asesinato de Nazaret y no quede impune.

“Ya estamos vulnerables a la delincuencia, en nuestra misma universidad no estamos seguros, esto no puede ser, exigimos mayor seguridad para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir·, dijo el estudiante.

El pasado 19 de diciembre Nazaret, quien cursaba el primer año de Preparatoria en la Universidad Autónoma de Chapingo, desapareció, después de que salió del colegio.

A partir de ese momento ya no se supo nada de ella, hasta el pasado martes, que apareció muerta dentro del plantel.