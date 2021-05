Alzan ofrenda en Atizapán para visibilizar los feminicidios de Andrés N

El colectivo feminista “No Estamos Todas” colocó una ofrenda en el mausoleo Adolfo López Mateos de Atizapán en memoria de las presuntas víctimas de Andres N, presunto multi feminicida de este municipio.

Mediante redes sociales, invitaron a las mujeres a ser parte de la colocación de la ofrenda y pegado de imágenes en papel.

Las integrantes pidieron a las participantes llevar carteles, flores y velas.

En el Mausoleo ubicado en la avenida San Mateo, realizaron pintas con la leyenda: “Nos queremos vivas” , “Nos faltan Reyna, Flor Ninive y Rubicela” y “Atizapán feminicida” entre otras. También pintaron el busto del ex presidente.

“Lo que queremos es que en México haya justicia, no tan solo de este feminicida sino de otros que no han sido capturados. La policía no hace su trabajo. El esposo de una de las víctimas (esposo de Reyna) fue el que hizo la captura”, dijo una de las integrantes.

Piden que el presunto feminicida sea castigado con todo el peso de la ley y que las autoridades atiendan todas las demandas de las familias. Anunciaron que tienen planeado más acciones en un nivel mayor.

Informaron que, por el momento, no se acercarán al domicilio del presunto feminicida para no entorpecer las investigaciones que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lleva a cabo.

#ObturadorNoticioso Protestaron feministas

en Mausoleo López Mateos en Atizapán de Zaragoza en donde exigieron #JusticiaParaReyna; feminicidio cometido por Andrés N. pic.twitter.com/ZNcSuUDR8O — ObturadorMX (@ObturadorMX_) May 21, 2021 «No estamos todas», «Atizapán feminicida», protesta en el mausoleo López Mateos para exigir justicia para Flor Ninive, Rubicela y Reyna, cuyas pertenencias se encontraron en la casa de un multifeminicida en Atizapán, Edomex. pic.twitter.com/WW5avkM7sO — 𝙻𝚒𝚣 (@abismada_) May 21, 2021

