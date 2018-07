Aborda un Uber en la Condesa y amanece golpeado en Tultitlán; tomó la botella de agua

Andrés Graff Navarro es un joven de la Ciudad de México, que vivió en carne propia el horror de ser asaltado, golpeado y por un poco más, agregado a las cifras de desaparecidos en el país; su historia vincula a la empresa de transporte Uber.

Graff Navarro relató en un hilo de Twitter que la madrugada del sábado, abordó un Uber para llegar a casa, después de una noche de copas, pero al final no fue así, lo retuvieron durante horas, lo drogaron con una combinación de ansiolíticos y le robaron dinero de sus tarjetas.

Foto: Instagram | andresgraff

El joven gay, afirma ser un usuario muy frecuente del servicio de Uber dijo que le ofrecieron "la botella regular de siempre", incluso el chofer sabía su nombre, todo parecía normal hasta que perdió el conocimiento cerca de ocho horas.



Foto: Instagram | andresgraff

"El horror de no poder contactar a nadie, de no recordar un teléfono o conseguir algo para poder hablar con mi novio es de las únicas cosas que recuerdo. Una persona pudo ayudarme y fue así como lo contacté. Él le dio la ubicación y pasó por mí al lugar donde estaba"

"Desorientado conseguí hablar con mi novio para que pudiera dar conmigo. Además de heridas en la cara, espalda, brazos y piernas, tengo la muñeca rota por lo que tuvieron que operarme"





Tras lo ocurrido, Andrés contó a Buzzfeed que ya no pudo acceder a la aplicación porque lo dieron de baja. “Ellos argumentan que es por seguridad que me dieron de baja en el momento en el que yo hice la primera denuncia. No puedo saber qué pasó con el viaje, no cuento con la información, lo que dice la aplicación es que el viaje estaba cancelado, se me hace raro porque sí me subí al Uber” dijo

Le agradezco infinitamente a el que no ha parado en cuidarme y ha estado aquí en todo momento. A los que se acercaron a ayudarnos, a visitar, a mandar mensajes. Gracias porque se hace más tranquila la espera, se llena de buena onda un momento que pudo ser completamente diferente. — Andrés Graff Navarro (@andresgraff) 30 de julio de 2018

Uber responde

Después hacer pública su denuncia en Twitter, Uber emitió un comunicado de prensa donde confirmó que Andrés no abordó el vehículo solicitado a través de la app en el día y hora señalados.

Argumentaron que el socio conductor asignado canceló el viaje minutos después de que Andrés no se hiciera presente. Incluso, inició un nuevo viaje de forma inmediata, completándolo sin inconveniente.

Tras enterarse de esta respuesta, Andrés mantuvo la acusación contra la empresa al cuestionar: "¿Cómo consiguió esta información? ¿Fue la aplicación hackeada? ¿El conductor que canceló el viaje esta coludido con que me secuestró y abandonó? ¿Están mis datos y los de todos los usuarios de UBER seguros?".

Uber aclaró que tras conocer la tragedia de Andrés, activaron protocolos de respuesta, que incluyen desactivar las cuentas de las personas involucradas de manera preventiva, de forma que no puedan ser utilizadas para fines distintos a los debidos.

Finalmente Uber dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades en las investigaciones, en caso de ser requerido.

