Anuncian mega jornada de vacunación contra Covid-19 en el Edomex

Las autoridades del estado de México informaron a través de un comunicado que a partir del 18 hasta el 30 de abril se realizará una magna jornada de vacunación contra Covid-19 en la cual se aplicarán primeras, segundas y dosis de refuerzo con el activo AstraZeneca.

Los beneficiados serán personas mayores de 18 años que por diversas razones no se han inmunizado o no han completado su esquema. Cabe resaltar que para dicha jornada no importará el municipio de residencia de los interesados.

Como parte de estas jornadas, se habilitarán módulos regionales en Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan, Tlalnepantla, Tecámac y Zumpango los cuales vacunarán en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Cabe resaltar que dentro de los beneficiados también se encuentran aquellas personas que hace más de cuatro meses completaron su esquema primario o fueron vacunados con unidosis de CanSino mismas que no se han aplicado una dosis de refuerzo por lo que el único requisito es mostrar una identificación oficial.

Agregaron que, a partir del lunes 18 al sábado 30 de abril también se estará vacunando en 611 unidades médicas del Instituto del Salud del Estado de México. En la siguiente liga se puede ubicar la unidad más cercana a su domicilio: https://salud.edomex.gob.mx/isem/at_unidades_medicas.

A esta jornada se suman instituciones como el ISSEMyM con 48 unidades de vacunación, el IMSS con 71, el ISSSTE con 17, el DIFEM con 23 unidades en sus instalaciones y en Sistemas Municipales DIF, asimismo, SEDENA continuará vacunando en terminales de autobuses.

La mega jornada de vacunación en los municipios conurbados del Estado de México se realizará de manera paralela a la que tendrá lugar en la CDMX durante el mismo periodo, en la que además de las unidades del sistema de Salud capitalino se instalarán varias macrosedes para inmunizar a todas las personas mayores de 12 años que se presenten, sin importar su lugar de residencia.