Aplican operativos de vigilancia en el mercando de pirotecnia en Tultepec

Autoridades de los tres niveles de gobierno, realizaron un operativo sorpresa en el mercado de pirotecnia de “San Pablito”, en Tultepec, con el objetivo de verificar que los locatarios cumplan con las medidas de seguridad.

Al tradicional mercado de pirotecnia, conocido como “la capital de la pirotecnia”, ubicado sobre la Avenida Teyahualco en la comunidad de San Pablo, dio inicio el operativo de revisión, ante la mirada de cientos de familias enteras que llegaron para comprar juguetes pirotécnicos principalmente y así dar el grito de independencia la noche del domingo 15 de septiembre.

Cortesía

En el predio, donde ocurriera una explosión el 20 de diciembre del año 2016, la cual dejó como saldo 42 fallecidos y decenas de lesionados, ya operan 166 locales desde el pasado mes de agosto, con un horario de 9 de la mañana a 11 de la noche.

Jorge Rodríguez, artesano y comerciante de pirotecnia, mencionó que en la actualidad en los locales se venden artículos de luz. “Nada de trueno, ya hay más seguridad. Si te das cuenta, ya tenemos todos los locales pura lucecita; ya el trueno ya no existe aquí”.

De acuerdo al personal de la Dirección de Protección Civil de Tultepec, las medidas de seguridad en los 166 locales son extremas ya que además de estar separados 12 metros entre un módulo y otro, cada uno debe contar con pico, pala, arena, extintor y agua, así como las llamadas brechas cortafuego para evitar, en caso de explosión, una reacción en cadena; también es de resaltar que las paredes de los módulos fueron construidas con materiales distintos al block tradicional.

“Ahora los locales están construidos con materia especial autorizado por la Secretaría dela Defensa Nacional (SEDENA) y por el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) ante una explosión, el material con el que se construyeron los locales no se expande como el block, es un solo trueno y las bardas caen a los costados”, dijo un elemento de PC.

Tras la revisión, las autoridades informaron que las medidas de seguridad estaban siendo respetadas y que los locales no rebasaban los 25 kilos permitidos de material, por lo tanto, las actividades continuaron en el sitio de manera normal.

En caso de no cumplir con estas medidas, los comerciantes son sancionados con multas que pueden alcanzar hasta los 15 mil pesos, cierre del módulo y en caso de reincidir, el permiso para elaboración, almacenaje y venta, podría ser retirado por la SEDENA.

Derek Cancino, director del IMEPI, resaltó que los operativos de seguridad están dando resultados, al tener mayor presencia en los polvorines y revisar con inspecciones que se cumplan con las medidas de seguridad que pide la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No nos oponemos, IMEPI ha hecho aquí inspecciones diario y no ha encontrado nada irregular, no sé por qué el día de hoy cuando más gente tenemos, cuando más venta hay vienen a espantar a la gente”, comentó Germán Galicia, presidente del mercado de San Pablito.