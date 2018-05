Asesinan a exdirector de la policía ministerial del Edomex en Naucalpan

NAUCALPAN, Estado de México.- Miguel Ocaña, ex comandante y director de la policía ministerial mexiquense fue asesinado a balazos la noche de este miércoles, por un grupo de delincuentes que lo sorprendieron y dispararon en repetidas ocasiones desde un auto en marcha, cuando circulaba en su lujoso automóvil

Reportes policíacos señalan que el ex jefe policíaco estaba a punto de llegar a su domicilio cuando vino la agresión.

Los hechos que costaron la vida del ex jefe policíaco se registraron minutos después de las 10 de la noche de este miércoles, sobre la avenida de los Arcos, en la colonia del mismo nombre, en este municipio.

Miguel Ocaña circulaba abordo de un automóvil Mercedes Benz, tipo A4, placas de circulacion PZC-6869, cuando varios sujetos que viajaban en otro auto se le emparejaron y asesinaron al dispararle en múltiples ocasiones con armas de fuego.

Mientras que el ex jefe policíaco quedó muerto en el asiento del conductor, los presuntos homicidas lograron darse a la fuga y no obstante el fuerte operativo que se implementó en toda la zona para ubicarlos y detenerlos, no hubo suerte, pues escaparon sin dejar pistas de su paradero.

Policías ministeriales, que pidieron anonimato, revelaron que desde hace 6 años cuando Miguel Ocaña fue director de la policías ministerial, fue amenazado de muerto por presuntos integrantes de la Familia Michoacana, debido a que presuntamente le entregaron fuerte cantidad de dinero para que los dejará trabajar y nos les cumplió, por lo que no descartaron que esta haya sido la causa por la que asesinado.

También, dijeron que se sabía que el ex policíaco, a través de sus influencias, brindaba protección a un grupo de presuntos distribuidores de droga que operaban en la colonia Los Arcos y varias otras ubicadas a la redonda, por lo que no se descarta que grupos antagónicos lo hayan privado de la vida por está situación.

Sin embargo, serán elementos de la policía ministerial mexiquense los que determine cual fue el móvil de este crimen, una vez que inicien con las investigaciones correspondientes.