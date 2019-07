Aumentan las multas de tránsito en el Edomex

VALLE DE MÉXICO.- Sin darlo a conocer a la ciudadanía en forma masiva, el gobierno del Estado de México incrementó todas las infracciones de tránsito mismas que entraron en vigor desde el pasado viernes 19 de junio.

Bajo el argumento de hacer respetar el reglamento de tránsito y de accidentes ocurridos en el carril confinado al sistema masivo de transporte Mexibus, el gobernador Alfredo del Mazo ordenó la publicación en el diario oficial de severos incrementos a las infracciones de tránsito en territorio mexiquense, por lo que los conductores de vehículos automotores aun las desconocen.

En el diario oficial del 18 de junio de este año y refrendado por la Secretaria de Seguridad,Maribel Cervantes y por el Secretario de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón, se publicaron los nuevos costos de las infracciones y casos de retención de placas y vehículos en el corralón.

Por estacionarse simulando una falla mecánica del vehículo pasa de cinco a 20 UMAs, es decir mil 689.80 pesos más el retiro de la placa delantera del vehículo.

Estar estacionado en lugar prohibido o en más de una fila y su conductor no esté presente, así como invadir o estacionarse en los carriles, derecho de circulación y de contraflujo o confinado, para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad, pasa de cinco a 20 UMAs, mil 689.80 pesos más traslado del vehículo al corralón.

Conducir sin licencia y/o permiso para conducir vehículos o tarjeta de circulación, pasó de tres a 20 UMAs, es decir mil 689.80 pesos.

En tanto la más severa que es por levantar o bajar pasaje en lugares no autorizados será de 80 a 130 UMAs es decir de seis mil 759.20 a 10 mil 983.70 pesos; sin embargo la Gaceta Oficial indica que conducir sin permiso para conducir y/o tarjeta de identificación personal como operador de transporte público se derogan las infracciones anteriores y no hay sanción.

OTRAS INFRACCIONES

Entre los cambios también consideran el aumento económico de tres a cinco Unidades de Medida y Actualización que es de 84.49 pesos (UMA) que serían 422.45 pesos, se castiga el no extremar las precauciones respecto a las preferencias de paso, al incorporarse a cualquier vía, al pasar cualquier crucero o al rebasar, no extremar la precauciones al cambiar de carril.

También por no extremar las precauciones al circular en reversa, cuando esté lloviendo y en los casos de accidente o de emergencia; por no respetar el derecho de los motociclistas para usar un carril, por no ceder el paso a los vehículos que se encuentran dentro de un crucero sin señalamiento y sin agente de tránsito, conducir un vehículo en retroceso en más de 20 metros sin precaución o interfiriendo el tránsito.

Y costará mil 689 pesos el no respetar los carriles confinados más corralón.