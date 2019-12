Aumento de tarifa al transporte de Edomex no garantiza su mejora: Martínez Carbajal

TOLUCA. Viajar en el transporte público del Estado de México costará, a partir del 1 de enero, dos pesos más, es decir, pasará de una tarifa mínima de 10 a 12 pesos, luego de una larga negociación entre las autoridades y el gremio local de transportistas.

Ante este incremento del 20 por ciento a la tarifa, Raymundo Martínez Carbajal, titular de la Secretaría de Movilidad local, sostuvo que no hubo detrás una presión de los transportistas para ajustar el pasaje aunque este reacomodo no garantizará mejoras en un año.

En entrevista telefónica para El Sol de Toluca , aseguró que hay un convenio firmado para mejorar la calidad del servicio en tres puntos básicos: la capacitación de operadores, el equipamiento de tecnología de seguridad y la regularización de las unidades.

Sin embargo, aceptó que no hay garantía en que el servicio pueda mejorar, y el convenio no considera sanciones por no cumplir con lo establecido. “Lejos de estar en el estire y afloje, de presiones, lo que hemos tenido son mesas de trabajo. El gremio transportista se ha transformado".

El secretario precisó que a partir del 1 de enero todas las unidades del servicio urbano que cuentan con concesión deberán portar el documento con la pirámide tarifaria para poder cobrar los dos pesos del ajuste. Aseguró que dicho documento solo se entregará a las unidades que están regularizadas.

“No hay una garantía que permita decir que el transporte va a mejorar en un año, pero el próximo año vamos a tener avances”, dijo.

Precisó que el ajuste al pasaje es resultado de la revisión de varios estudios, tanto los presentados por los transportistas, como el hecho por el Instituto del Transporte del Estado de México, dependiente de la Semov.

Dichos estudios iniciaron hace ocho meses, por lo que negó que haya sido un aumento “al vapor” o, improvisado. Subrayó que durante estos ocho meses se pacificó al sector, pues los transportistas pedían un incremento de 4.5 pesos.

“Una decisión de este tipo ni se festeja ni se celebra, lo único que podemos decir es que pasamos de los 4.5 pesos a los dos pesos”, agregó.

En reuniones previas, los empresarios solicitaron un ajuste de hasta 4.50 pesos, al tomar en cuenta un incremento en el precio de los insumos para la operación de las unidades entre 38 y 45 por ciento. Sin embargo, los transportistas aceptaron el incremento del 20 por ciento. En términos reales, el pasaje costará 12 pesos los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional.

Ante la presión y para evitar ocurriera un ajuste ilegal, la Semov acordó subir el pasaje a los casi ocho millones de usuarios en la entidad a partir del 1 de enero, es decir en las dos semanas próximas.

“De esta manera, también se evitó el cobro anárquico en el servicio e incluso, paros y movilizaciones por parte de los transportistas, que hubieran perjudicado a alrededor de 6 millones de usuarios en el Estado de México”, indica el documento que oficializa esta alza.

Martínez aseguró que el compromiso es que el próximo año se capaciten a 100 mil choferes de los 200 mil que considera el gremio. También se considera que en julio del próximo año, se comience a trabajar con esquema piloto de prepago como estrategia para reducir la incidencia de delitos a bordo de las unidades.

Sin embargo, en el caso del equipamiento con el kit de seguridad, no hay un planteamiento concreto pues depende del financiamiento de los transportistas.

...Y BAJA TENENCIA

A partir del siguiente año el costo de la tenencia en el Estado de México bajará para todos los vehículos independientemente de su valor de facturación, informó el titular de la Subsecretaría de Ingresos, Arturo Lozano.

Durante una reunión con agremiados a la Asociación de Distribuidores de Autos en la entidad (AMDAMEX), el funcionario dio a conocer que el porcentaje máximo de cobro será del 3 por ciento sobre el valor factura durante el primer año.

En este contexto, aseguró que esta medida será aplicada a vehículos de cualquier costo, con lo que se espera que todos aquellos que han buscado opciones de emplacamiento en otras entidades regresen al estado.