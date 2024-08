Basura equivalente a dos Estadios Azteca tapó el drenaje en Chalco

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) retiró del drenaje 23 mil 213 toneladas de basura en los primeros seis meses de este año, lo suficiente para llenar casi dos veces el Estadio Azteca, según datos del organismo.

De acuerdo con Rafael Carmona, titular de la dependencia, seis de cada 10 inundaciones que se registran en la capital son provocadas por residuos de basura y tapones en las alcantarillas y el drenaje, convirtiéndola en la principal causa de este fenómeno.

Sin embargo, a pesar de los trabajos de desazolve, alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán han registrado severas inundaciones en el último mes. Mientras que especialistas y ciudadanos consideran que esa medida no resuelve el problema de fondo.

El año pasado, según informes financieros del organismo, fueron retiradas 37 mil 323.50 toneladas de basura del drenaje, es decir que entre enero y junio de 2024, el Sacmex ya cubrió 62 por ciento de la basura retirada en 2023.

La dependencia realizó el año pasado nueve obras para evitar anegaciones, consistentes en la construcción y rehabilitación de colectores, obras de emergencia para retirar tapones en túneles y estabilización de muros de contención, entre otras tareas, según su Informe anual de programas presupuestales.

En cambio, en el primer semestre de 2024, los informes disponibles no dan cuenta de alguna obra específica para el control de las inundaciones.

Lo que el organismo sí licitó en ese periodo fueron 11 proyectos enfocados sólo al retiro de lodo y basura. Los trabajos se hicieron en el kilómetro 4.1 de la Autopista Peñón-Texcoco; en las presas Anzaldo, Mixcoac, Tequilasco y presa “C” de Becerra, en la alcaldía Álvaro Obregón; en la laguna El Salado y la Laguna Mayor de Iztapalapa; Canal Rafael Castillo, en Tláhuac; en el Río Hondo y Presa San Joaquín, en el municipio de Naucalpan; y en el Canal de Chalco, del municipio con el mismo nombre.

Pero esas acciones tampoco garantizaron que en el último mes se desbordaran la Presa San Joaquín, el Río Hondo y el Canal Rafael Castillo.

Martín Takaguim, habitante de la calle Azucenas en el Pueblo de Parres, de la alcaldía Tlalpan, es uno de los vecinos afectados por las inundaciones de los últimos días.

Con las fuertes lluvias, contó a El Sol de México, el agua en su casa ha llegado hasta los 50 centímetros. Escenario que no es nuevo, pues desde hace cuatro años padece por las anegaciones.

Para él, los esfuerzos contra las inundaciones en la capital no son suficientes pues, al centrarse sólo en el desazolve, no tratan el problema de origen. Contrario a lo que señalan las autoridades, indicó que en la zona donde vive las anegaciones no son a causa de la basura, ya que hay fosa séptica, no drenaje.

“Normalmente no se inundaban las calles, porque todas las bajadas de agua tienen su cauce y se depositan a una laguna que está 300 metros delante de aquí; pero para que lleve su cauce se tiene que atravesar una parcela de una persona que antes era ejidataria y ahora dice que es propiedad privada, según ella. Ella tapó el cauce natural y eso hace que se inunde”, expuso.

Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, concluyó tras una investigación realizada en 2018 que la basura en las calles no es la razón principal de las inundaciones en temporada de lluvias.

En entrevista, el académico expuso que señalar a los desechos como la causa número uno es echarle la culpa al ciudadano, cuando no es así.

El especialista identificó otros factores preponderantes para este fenómeno como la topografía de la ciudad, instalada en un sistema de cinco lagos con zonas más bajas donde se acumula el agua, y el cambio climático.

De acuerdo con Zambrano, en términos de cambio climático, la solución es de incumbencia mundial, pues las sequías y lluvias intensas en los últimos años no son exclusivas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En cuanto a la topografía, refirió que el gran problema es la urbanización a cargo de las constructoras más que del gobierno, aunque este último tampoco no ha generado políticas de ordenamiento territorial que resuelvan el problema de fondo.

“En lugar de resolver el problema de fondo y de raíz, entendiendo esa visión sistémica, estamos tratando de tapar el sol con un dedo culpando a los ciudadanos diciéndoles que están tapadas las alcantarillas y que por eso se inunda, escuché una política que hasta dijo ‘es culpa de ustedes por vivir ahí’, cuando es el gobierno el que ha forzado a las familias a vivir ahí”, dijo.

Señaló que los desazolves y la recolección de toneladas de basura es un "curita" frente a la problemática.

“Los tomadores de decisiones creen que con un drenaje más grande o una bomba más potente resolverán las inundaciones, cuando la solución tiene que ver con una mejor planeación territorial sostenible, resiliente y sistémica”, declaró.