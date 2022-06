Familias bloquean avenida López Portillo por presunto abuso sexual a dos niños en kinder

Más de 16 horas lleva el bloqueo en la vía José López Portillo, a la altura de Ecatepec, por parte de padres de familia que denuncian la presunta violación de dos niños en un kinder.

Fue a las 17:30 horas del martes cuando alrededor de un centenar de padres de familia cerró ambos sentidos de esta importante arteria, provocando una seria afectación vial.

Dicho bloqueo inició ayer alrededor las 17:00 horas frente a la estación del Mexibús DIF Ecatepec; sin embargo, en el transcurso de la madrugada, los manifestantes utilizaron llantas para mantener sus fogatas y bloquear ambos sentidos de este arteria



Los manifestantes exigen a las autoridades se libere la orden de aprehensión en contra de un profesor que presuntamente agredió sexualmente a dos menores de edad al interior del jardín de niños Concha de Villarreal.

La directora del plantel ubicado en la colonia Vista Hermosa, Rosaura Taboada, aseguró a los padres de familia que los niños no fueron agredidos sexualmente e incluso dijo que los manifestantes probablemente están siendo manipulados por otros padres.

Aseguró que no se está escondiendo y que está en búsqueda de una solución. "Sus hijos están bien, no han sido violados, no han sido tocados al menos aquí en esta escuela porque yo estuve en ese momento. No sé si tengan otra situación en otro espacio", dijo.

La directora sostuvo que no sucedió el ataque sexual a los niños, pues estuvo presente todo el tiempo y nuca dejó solos a los niños.

“A la mamita que me mandó esa información, le pido que lo piense, que lo reflexione. Mi figura como maestra me la están pisoteando después de tantos años de servirles”, concluyó.

Alrededor de las 23:00 horas del martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que a partir de que se tuvo conocimiento de los hechos, inició con las indagatorias con perspectiva de género, por lo que ya solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra del probable responsable.

