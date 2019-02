Alertan por falsas campañas de vacunación canina en Edomex

Asociaciones de protección animal alertan con la proliferación de grupos de personas que pasan a domicilios para ofrecer servicios de vacunación bajo un costo.

Adriana Díaz Ramírez, presidenta de la asociación Corazón Canino, explicó que dicha modalidad de estafa opera en municipios como Toluca y Metepec, sobre todo en temporada de calor.

“Son grupos de personas que pasan casa por casa ofreciendo vacunas, pero en realidad es pura agua lo que les ponen, y no sirve para desparasitar a tu mascota”, advirtió la especialista en entrevista telefónica para este diario.

Las campañas falsas son más comunes durante el mes de marzo y abril, pues es cuando inicia el periodo de vacunación de los Centros Antirrábicos y del Instituto de Salud del estado.

Díaz Ramírez dijo que estos grupos de estafadores pueden cobrar como mínimo 400 pesos, pero sube el costo según el tipo de vacuna que se pone.

Agregó que las campañas oficiales son las que se aplican de forma gratuita mediante módulos de atención en plazas públicas y en escuelas.



Para identificar estos grupos que engañan, se debe pedir que se identifiquen con credenciales oficiales y los uniformes del sector salud.

Añadió que los dueños de mascotas pueden acudir a los centros antirrábicos durante todo el año para solicitar el servicio de vacunación, el cual no tienen ningún costo.

El periodo de vacunas puede ser cada tres meses, en cada inicio de estación, complementó Díaz Ramírez.

No hay pretexto para no vacunar y tomar esa responsabilidad con las mascotas, no debemos caer en estafas, porque al final los animalitos son los que sufren.

Dichas vacunas, además de ser anti higiénicas, son de alto riesgo para las mascotas pues se usan sustancias desconocidas.