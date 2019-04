Saturadas, casetas de ingreso a la CDMX en Tlalpan, Tepotzotlán y Chalco

Saturadas las casetas de ingreso a la Ciudad de México en Tlalpan, Tepotzotlán y Chalco, la policía federal solo impidió la presencia de boteros de Ayotzinapa y la UAM en una sola caseta y les permite cobrar peaje ilegal en otras.

Al momento las casetas de acceso tienen un aforo vial de 90 vehículos por minuto en la caseta de Tepotzotlán, 50 en la de Tlalpan, 42 en la caseta México-Pachuca, 35 en la México-Toluca, 22 en la Texcoco -Peñón y 21 en la México-Puebla.

Sociedad Autopista México-Pachuca, con el mayor número de salidas vehiculares

En la autopista de Cuernavaca a la Ciudad de México existe un asentamiento vehicular que mantiene desde Temixco una circulación vial de entre 20 y 30 kilómetros por hora según paseantes de regreso indicaron a El Sol de México.

Cobradores de la caseta México-Querétaro indicaron que aún falta el grueso de paseantes que se incrementara en de las 16 horas hasta este lunes por la madrugada por quienes regresan para reincorporase a sus trabajos este día en la zona metropolitana.

Solo en la caseta de Tlalpan, policías federales impidieron que boteros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) así como de Ayotzinapa, estos últimos que llegaron en un autobús de la empresa Estrella de Oro presuntamente secuestrado con número 11516, se apostaran de nuevo a cobrar ilegalmente en este punto.

Los presuntos manifestantes de la UAM se trasladaron a las casetas de las autopistas México-Puebla y México-Querétaro, donde a pesar de haber presencia de la policía federal, la autoridad aquí si permitió la actividad ilegal de quienes levantaron las plumas de las casetas y se dedicaron a exigir el cobro de 50 pesos por vehículo que cruzaba.

Este fin de semana transportistas exigieron derecho de igualdad para al igual que los presuntos huelguistas y manifestantes que se les permite cobrar por el paso de vehículos bajo el argumento del artículo 11 constitucional, a ellos se les permita la libre circulación sin pago en todo el país, ya que la federación no puede hacer excepción y omisión a la ley solo a grupos seleccionados, a los que incluso la policía federal no reconoce en redes sociales como manifestantes que roban a la hacienda federal si no los anuncia solo como presencia de habitantes en la caseta.

En la caseta de Tepotzotlán, usuarios culparon por el largo asentamiento vehicular de al menos 30 kilómetros a los manifestantes, en algunos casos se mostraron contentos de pagar solo 50 pesos por pasar y en los menos inconformes ya que no se permite el uso de telepeaje y los huelguistas exigen el pago “y si no traigo dinero venimos gastados yo cuento con mi Televía solamente y no lo entienden esto es un robo y los policías están ahí solo de adorno”, señaló el conductor de un Mazda placas C06AVS.