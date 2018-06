Cientos de migrantes peligran en Ecatepec, incluyendo niños: ONG

En la clandestinidad se da ayuda a los migrantes que cruzan por uno de los municipios más peligrosos del país: Ecatepec.

Cientos de personas, incluyendo niños, atraviesan este municipio luego de bajar de "La Bestia", el tren que viene desde Centroamérica, para tomar alguna ruta donde no sean detectados por las autoridades que los regresen a su país de origen. Grupos solidarios buscan protegerlos en especial luego de que en la administración estatal pasada desapareciera el albergue en el que se les brindaba un espacio seguro en su tránsito hacia el llamado "sueño americano".

“Aquí (en Ecatepec) tienen una oficina del migrante, pero no sirve, sólo pegan cartelones y ponen policías, el migrante no se acerca, el migrante es clandestino porque tiene temor y no sabe que existen permisos para quedarse a trabajar”, explica Arturo López García quien fuera responsable de la casa del migrante de 2006 a 2009.

Por este lugar pasaron alrededor de seis mil migrantes, pero al llegar el priista Eruviel Ávila, su administración le quito la casa, con lo que se quedaron sin ese espacio de descanso los viajeros extranjeros, quienes llegaban mojados, sucios con llagas en manos y pies y hambre a encontrar un refugio.

López aseguró que entre el mundo de gente que circula hay "quienes vienen en busca de una mejor vida, y malas personas que ven a México como un lugar para venir a delinquir, incluso migrantes nacionales que fueron deportados y que no le satisface ganar en pesos y delinquen".

En su visita a Ecatepec, el padre Alejandro Solalinde puntualizó que el gobierno entrante podría tener una mejor política de migración, en ese gobierno se verá menos hacia el norte para obedecer órdenes y más al sur para ayudar a los hermanos de allá que también son víctimas de malos gobiernos. Indicó que los dos últimos gobiernos del PRI y PAN, “si no vieron por nosotros los mexicanos, menos iban a ver por los migrantes”.

Entre 150 mil y 400 mil migrantes cruzan el territorio nacional cada año, la mayoría por el Valle de México, sin registros confiables ni apoyo o garantías, con discriminación y víctimas de extorsión, explotación y trata ante apatía de autoridades, añadió López.

Miriam González, del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), coincidió en la falta de apoyo y garantías a los migrantes en su paso a los Estado Unidos de Norteamérica, así como a los propios migrantes nacionales en ese país o cuando son deportados.

Ella indicó a este diario que en el caso de las mujeres tienen aún más dificultades, han detectado que tratan por muchos medios pasar desapercibidas, se esconden, usan en menor porcentaje el tren, y utilizan carreteras, usan para ello la amistad que hacen con traileros y camioneros para que las lleven, se hospedan en hoteles y casas de huéspedes no así en albergues, para evitar ser abusadas sexualmente o víctimas de violencia y trata.

El 20% de los migrantes detenidos por autoridades mexicanas, son mujeres y niñas, revelan cifras del IMUMI.

-400 MIL PERSONAS que buscan llegar a Estados Unidos transitan por el Edomex cada año

-6MIL MIGRANTES fueron atendidos por el albergue que operó en Ecatepec durante casi tres años