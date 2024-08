Colapsa la México-Cuautla tras medio día de bloqueo por vecinos de Chalco

El bloqueo indefinido por parte de los vecinos de las colonias Culturas de México, Jacalones I y II y Emiliano Zapata, afectadas por las inundaciones en Chalco continúa en ambos sentidos de la circulación de la carretera México-Cuautla, a tan solo medio kilómetro de la plaza de cobro 71B Chalco.

Hasta las 19:00 horas de este lunes ya sumaban once horas de bloqueo. Los vecinos afectados por las inundaciones en Chalco recalcaron que no se van a mover de la vialidad hasta que las autoridades resuelvan definitivamente el problema.

De acuerdo con algunos usuarios, el bloqueo, en los carriles con dirección al municipio de Ixtapaluca y el entronque con la autopista México-Puebla, comenzó alrededor de las 08:00 horas, momento en el que los vecinos afectados informaron que no se retirarían de la zona hasta entablar un diálogo con las autoridades del municipio.

Sin embargo, en el transcurso de la mañana ampliaron el bloqueo hacia el otro sentido de la vialidad, por lo que durante aproximadamente hora y media ambos sentidos de la carretera México-Cuautla se mantuvieron cerrados a la circulación.

Luego de que un pequeño comité de vecinos entablara un diálogo con miembros del ayuntamiento de Chalco, permitieron la reapertura intermitente de un solo carril en ambos sentidos durante cinco minutos cada hora para tratar de aligerar la carga vehicular en la zona, medida que continúa vigente hasta estos momentos.

¿Por qué bloquearon la México-Cuautla?

La principal exigencia de los habitantes provenientes de las colonias Culturas de México y Jacalones es que las autoridades de los tres órdenes del gobierno le den solución a la problemática de las inundaciones en Chalco, que ha estado aquejando desde hace más de dos semanas a más de 600 familias.

De acuerdo con las declaraciones de una de las vecinas afectadas, las autoridades no han volteado a ver a los afectados de la colonia Jacalones de forma adecuada, pues consideran que solo han prometido soluciones y no realizan algún trabajo importante, por lo que decidieron tomar la medida de bloquear el paso a cientos de conductores.

Vinimos aquí a que las autoridades del gobierno federal nos apoyen porque sabemos que hay recursos, pero no hay respuesta. No sabemos hasta qué hora no estemos aquí, pero si no vienen no nos vamos a ir.Vecina afectada.

Con pancartas que plasman las quejas de los vecinos afectados como: “¡No más engaños! Exigimos solución inmediata a las inundaciones en Chalco”, “Estamos inundados. Sin alimentos, sin baño, con enfermedades, y sin apoyo. Tenemos autoridades ausentes”, un grupo de por lo menos 30 personas iniciaron el bloqueo.

Durante las once horas que ha durado el bloqueo ya se han presentado algunos conatos de bronca entre los vecinos y algunos transportistas que mostraron su descontento por la interrupción a la circulación, sin embargo, no se reporta ningún herido o alguna agresión importante.

El problema se agrava ya que el punto donde los vecinos han decidido bloquear se encuentra intervenido por las obras del trolebús Santa Martha-Chalco, debido a que es a la altura en donde se está construyendo el puente que unirá la México-Cuautla con la terminal.

Los mismos usuarios del transporte público han recomendado a los usuarios que busquen vías alternas y eviten el tramo que conecta a través de la plaza de cobro Chalco esta carretera con la autopista México-Puebla.

En el caso del acceso desde el municipio de Ixtapaluca hacia Chalco, elementos de tránsito municipal de Ixtapaluca han bloqueado el puente vehicular desde el punto donde se encuentran las plazas comerciales del municipio, esto con el fin de evitar un mayor congestionamiento y aminorar las largas filas de vehículos en el punto.

Nota publicada originalmente en El Sol de Toluca.