Colapsa portal para registrar vacunación anticovid de maestros en Edomex

La vacunación contra Covid-19 de docentes y personal educativo que laboran en el Estado de México apenas inició el miércoles, pero ya presenta problemas de registro.

El portal http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/ creado especialmente para registrar datos y obtener la cita de vacunación no responde desde anoche, por lo que algunos trabajadores educativos se quejaron en redes sociales.

Ya no hay página que procede??? pic.twitter.com/Jh5rt1xtmP — Virix (@Virix23005519) May 13, 2021 La página de registro de vacunación de los maestros está caída. Miles de maestros aún no se registran ni saben dónde les toca ir a vacunarse. ¿Pueden aclarar que deben hacer ante esta situación? pic.twitter.com/kMQSvEX2OQ — Cristina Prats (@CristinaPrats2) May 13, 2021

La Secretaría de Educación del Estado de México les respondió por la misma vía. La razón de la caída es una saturación. “Le ofrecemos una disculpa, el sistema se satura, no se preocupe, los docentes serán vacunados, le pedimos por favor un poco de paciencia e intentar más tarde”, explicaron.

Sin embargo, ahora el sitio se encuentra en mantenimiento. “Buenos días, la página se encuentra en mantenimiento, podrá ingresar más tarde”, han respondido desde Twitter durante esta mañana.

Apenas el miércoles el gobierno del Estado de México detalló que el personal educativo de las escuelas públicas y privadas debe ingresar a esta plataforma utilizando su CURP como usuario, y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) como contraseña. Una vez que hayan validado sus datos recibirán indicaciones sobre la sede, fecha y hora de su vacunación, los formatos que deberán presentar impresos y requisitados, y un código QR que hará más rápida la entrada, tránsito y salida del módulo asignado.

La vacunación se dividió en 13 regiones que agrupan a los municipios vecinos. Así se definieron distintas sedes y fechas de aplicación para cada región.

REGIÓN 1. Del 12 al 16 de mayo

Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

SEDES:

Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense (Toluca)

Centro de Convenciones y Exposiciones (Toluca)

REGIÓN 2. Del 14 al 16 de mayo

Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Huixquilucan, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Rayón, San Antonio La Isla, San Mateo Atenco, Tenango del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

SEDES:

Esc. Sec. Oficial No. 0086 “Lic. Abel Salazar” (Lerma)

Esc. Sec. Oficial No. 207 “Guadalupe Victoria” (Metepec)

REGIÓN 3. Del 15 al 17 de mayo

Atizapán de Zaragoza, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero y Tlalnepantla de Baz.

SEDES:

Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” (Nicolás Romero)

Escuela Secundaria Federal “Niños Héroes” (Tlalnepantla)

REGIÓN 4. Del 15 al 17 de mayo

Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec y Tultitlán.

SEDES:

Plantel CONALEP 108 Cuautltlán Izcalli

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

REGIÓN 5. Del 16 al 17 de mayo

Acolman, Apaxco, Axapusco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tequixquiac, Tezoyuca, Tonanitla y Zumpango.

SEDES:

Universidad Politécnica de Tecámac

Universidad Tecnológica de Tecámac

REGIÓN 6. Del 16 al 19 de mayo

Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco.

SEDES:

Escuela Preparatoria Oficial No. 100 (Texcoco)

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

REGIÓN 7. Del 16 al 18 de mayo

Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl

SEDES:

Escuela Preparatoria Oficial No. 161 (Ixtapaluca)

Escuela Preparatoria No. 7 (La Paz)

REGIÓN 8. Del 15 al 16 de mayo

Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

SEDES:

Escuela Preparatoria Oficial No. 30 (Chalco)

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

REGIÓN 9. Del 13 al 15 de mayo

Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya

SEDES:

Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal (Tejupilco)

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (Tejupilco)

REGIÓN 10. Del 14 al 15 de mayo

Acambay, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Temascalcingo.

SEDES:

CBT “Lic. Mario Colín Sánchez” (Atlacomulco)

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

REGIÓN 11. Del 14 al 15 de mayo

Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

SEDES:

CBT “Calmecac” (Ixtapan de la Sal)

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

REGIÓN 12. Del 14 al 15 de mayo

Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan.

SEDES:

Plantel CONALEP 082 (Villa Victoria)

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.

REGIÓN 13. Del 14 al 15 de mayo

Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón.

SEDES: