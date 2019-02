Detectan contratos irregulares en el tren México-Toluca

Las autoridades de la alcaldía de Álvaro Obregón y la Secretaría de Obras supervisaron ayer las zonas afectadas por la construcción del tren interurbano México-Toluca, luego de que se dio a conocer el informe de fiscalización correspondiente a 2017, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se establece que los contratos ejercidos en ese año para la realización de las obras presentaron diversas irregularidades.

Para atender las denuncias de vecinos que se quejan de afectaciones a sus viviendas por las obras del tren interurbano en el tramo cercano a la Presa Tacubaya, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, y el secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva Medina, realizaron un recorrido por la zona.

Los funcionarios supervisaron afectaciones de la colonia Liberales de 1857, donde se detectaron diversas afectaciones en al menos 40 casas, además atendieron demandas de vecinos de la colonia Belem de las Flores, en las que pidieron apoyo para tres casas afectadas.

INFORME ASF

Según el informe de fiscalización correspondiente a 2017 realizado por la Auditoría Superior de la Federación, los contratos ejercidos dicho año para la realización de las obras del tren México-Toluca mostraron diversas irregularidades.

Se detectó que no se respetaron los criterios establecidos para la integración de los conceptos no previstos en el catálogo original en los trabajos de suministro, traslado y montaje de banquetas y no se acreditaron los rendimientos ni el costo de los materiales para el suministro y colocación de cable de media tensión.

El reporte sobre la cuenta pública añade que se observó una incorrecta autorización de una segunda planta para incrementar la fabricación de dovelas, aun cuando los atrasos en su ejecución fueron por causas imputables al contratista.

Tampoco se respetaron los costos establecidos en los precios unitarios de concurso para los trabajos preliminares.